La Nazione, Il Milan vuole Nikola Kalinic e offre alla Fiorentina Lapadula in uscita dai rossoneri

Anche l'Inter vorrebbe il croato e mette sul piatto Eder. Corvino ci pensa, si parla anche di Paletta che interessa alla Fiorentina

Come racconta La Nazione Nikola Kalinic è sempre più vicino al Milan. Il suo agente è a Milano e sta trattando con i rossoneri. La destinazione è molto gradita dal croato. La Fiorentina parte da una richiesta di 30 milioni. Il Milan ha proposto come parziale contropartita Lapadula e, nelle ultime ore, anche il difensore centrale Paletta. Sullo sfondo c’è anche l’ipotesi Inter per Kalinic, con Spalletti che lo apprezza tantissimo. E Corvino accetterebbe di buon grado l’inserimento nella trattativa di Eder, che però Spalletti non vorrebbe perdere.