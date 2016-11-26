L'Empoli ne prende quattro anche dal Milan, doppietta di Lapadula
Finisce 1-4 per il Milan l'anticipo tra Empoli e Milan. Momentaneo pareggio di Saponara, poi crollo nel secondo tempo. Ora è abisso
A cura di Redazione Labaroviola
26 novembre 2016 22:38
Altra giornata nera per l'Empoli che perde quattro a uno in casa contro il Milan do Vincenzo Montella, squadra rossoner avanti con Lapadula su assist di Suso, poi pareggio immediato con Saponara che sfrutta l'errore in uscita di Donnarumma. Nel secondo tempo dilaga il Milan con Suso, un autogol su cross di Bonaventura e chiude i conti nel finale Lapadula.