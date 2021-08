Gazzetta, Fiorentina su Lapadula se parte Vlahovic: tanti club di Serie A su di lui

Lapadula cerca casa. A livello di Serie A si fa fatica a trovare una destinazione per l’attaccante fra le squadre di media classifica. Visto che per tutte le possibili pretendenti c’è il problema di farsi carico anche qui del costo dello stipendio, anche nel caso di presisto annuale. Su Lapadula continua poi a montare la situazione anche la Fiorentina, nel caso di un’uscita di Vlahovic ad oggi però non ipotizzabile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

