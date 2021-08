Sky Sport, Atletico offre Perez come contropartita per Vlahovic. La viola ci pensa

Nehuen Perez è l’ultimo nome entrato in orbita Fiorentina, proposto dall’Atletico Madrid nell’ambito dell’affare Vlahovic. Come riporta Sky Sport, l’ultima offerta dei cochoneros per l’attaccante arriverebbe infatti a 60 milioni più il cartellino di Perez. Ma chi è il classe 2000 argentino nato a Hurlingham, nella provincia di Buenos Aires?

Nonostante la fama di “Nuovo Godin”, all’Atletico è considerato un esubero ormai da un paio d’anni. Per questo fu accostato alla Roma e alla Serie A già un anno fa. Arrivato all’Atletico Madrid dall’Argentinos Juniors (club che ha cresciuto anche Nico Gonzalez) per 3 milioni restando un anno in prestito in Argentina, dal suo approdo in Spagna non ha giocato nessuna partita in maglia biancorossa. Prima una stagione al Famalicao, poi la scorsa al Granada con 14 partite all’attivo. Il valore che transfermarkt dà al cartellino di Perez è di 4 milioni, a cui contribuisce anche qualche convocazione con l’Argentina e la partecipazione all’ultima Olimpiade.

Giocatore molto fisico e con una buona tecnica di base, predilige il ruolo di centrale di destra di una retroguardia a quattro, in carriera ha giocato anche nella difesa a tre. L’esperienza europea dunque non manca, anche se deve ancora dimostrare tutto il suo valore.

