Commisso è a Milano per comprare la Fiorentina, rientro in albergo per il magnate italo americano

Al Four Seasons di Milano è arrivato Rocco Commisso: il probabile prossimo patron della Fiorentina, è a Milano per finalizzare l'acquisto della società viola ed è rientrato in questo momento nell'albe...

A cura di Redazione Labaroviola 03 giugno 2019 20:05

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