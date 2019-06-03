Labaro Viola

Commisso è a Milano per comprare la Fiorentina, rientro in albergo per il magnate italo americano

Al Four Seasons di Milano è arrivato Rocco Commisso: il probabile prossimo patron della Fiorentina, è a Milano per finalizzare l'acquisto della società viola ed è rientrato in questo momento nell'albe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2019 20:05
Commisso è a Milano per comprare la Fiorentina, rientro in albergo per il magnate italo americano -
News
Fiorentina
Commisso
Milano
Condividi

Al Four Seasons di Milano è arrivato Rocco Commisso: il probabile prossimo patron della Fiorentina, è a Milano per finalizzare l'acquisto della società viola ed è rientrato in questo momento nell'albergo che lo ospiterà nel suo viaggio milanese.

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok