Milan bloccato a Malpensa, rinviata la partenza per Firenze. Il decollo sarebbe dovuto esserci alle 18.30

Il Milan, che nella serata di domani affronterà la Fiorentina, non è ancora partito per il capoluogo toscano. Il motivo sarebbe da ricondurre ad un mero problema tecnico: il volo che avrebbe dovuto portare i rossoneri a Firenze è in ritardo.

La squadra di Pioli, inizialmente, doveva raggiungere la Toscana in pullman ma, per evitare problemi legati al traffico del weekend di Pasqua, hanno deciso di utilizzare un altro mezzo. Momentaneamente ancora bloccati a Malpensa Prime, il volo sarebbe dovuto decollare alle 18:30. In ogni caso, i rossoneri raggiungeranno Firenze in serata.

