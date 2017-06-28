Sky Sport: Corvino ha pranzato con Erceg a Milano, ribadita la volontà di Kalinic di andare al Milan

La trattativa, che negli ultimi giorni sembrava vivere una fase di stallo, potrebbe entrare nel vivo dopo il contatto fra Corvino e l'agente di Kalinic

La trattativa che dovrebbe portare Nikola Kalinic al Milan sta entrando nel vivo ed oggi si sono aggiunti altri importanti elementi in uno scenario che, almeno nel ultimi giorni, sembrava vivere uno fase di stallo. Infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport, pare il direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ed il procuratore dell'attaccante croato, Erceg, abbiano pranzato insieme a Milano. L'agente dell'attuale numero 9 viola avrebbe approfittato dell'occasione per ribadire all'interlocutore della società gigliata la volontà del giocatore di prendere in considerazione le offerte di altre squadre ed in particolare quella presentata dai rossoneri.