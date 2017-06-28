Labaro Viola

Sky Sport: Corvino ha pranzato con Erceg a Milano, ribadita la volontà di Kalinic di andare al Milan

La trattativa, che negli ultimi giorni sembrava vivere una fase di stallo, potrebbe entrare nel vivo dopo il contatto fra Corvino e l'agente di Kalinic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 giugno 2017 20:49
Sky Sport: Corvino ha pranzato con Erceg a Milano, ribadita la volontà di Kalinic di andare al Milan - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Corvino
Milan
Sky Sport
Milano
Kalinc
Condividi

La trattativa che dovrebbe portare Nikola Kalinic al Milan sta entrando nel vivo ed oggi si sono aggiunti altri importanti elementi in uno scenario che, almeno nel ultimi giorni, sembrava vivere uno fase di stallo. Infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport, pare il direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ed il procuratore dell'attaccante croato, Erceg, abbiano pranzato insieme a Milano. L'agente dell'attuale numero 9 viola avrebbe approfittato dell'occasione per ribadire all'interlocutore della società gigliata la volontà del giocatore di prendere in considerazione le offerte di altre squadre ed in particolare quella presentata dai rossoneri.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok