Corsport: al diavolo la carta d'identità, Ribery pronto ad espugnare la Scala del calcio
"Franck alla Scala": titola così il Corriere dello Sport in edicola oggi. Il francese giocherà ancora una volta titolare, in barba all'età. Al diavolo la carta d'identità, dunque: è pronto a vincere i...
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2019 11:46
"Franck alla Scala": titola così il Corriere dello Sport in edicola oggi. Il francese giocherà ancora una volta titolare, in barba all'età. Al diavolo la carta d'identità, dunque: è pronto a vincere il cervello del campione, almeno all'inizio. Poi, dopo un'ora, probabile il solito cambio con Boateng o con Sottil, che scalpita. Prima però Ribery proverà ad espugnare la Scala del calcio, come fece l'ultima volta che venne qui con il suo Bayern.