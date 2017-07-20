Sport Mediaset: l'agente di Kalinic è a Milano per fare chiarezza sul futuro del suo assistito

L'attaccante croato ha lasciato per la seconda volta il ritiro di Moena ed il suo futuro ora è sempre più incerto...

Stando a quanto riportato dall'edizione odierna di Sport Mediaset pare che quello di Nikola Kalinic sia ancora un nome caldo per quanto riguarda il mercato del Milan. L'attaccante della Fiorentina, infatti, ha lasciato per la seconda volta il ritiro di Moena e, stando alle indiscrezioni, pare che il suo agente sia giunto a Milano per incontrare i vertici rossoneri e capire, allo stato attuale, quali siano le prospettive del suo assistito.