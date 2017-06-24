Sky Sport: l'agente di Kalinic è a Milano per cercare di sbloccare la trattativa

L'agente del croato è a Milano dopo che, nella giornata di ieri, Fali Ramadani ha incontrato Fassone e Mirabelli

A cura di Redazione Labaroviola 24 giugno 2017 13:27

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.

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