Sky Sport: l'agente di Kalinic è a Milano per cercare di sbloccare la trattativa
L'agente del croato è a Milano dopo che, nella giornata di ieri, Fali Ramadani ha incontrato Fassone e Mirabelli
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2017 13:27
Stando a quanto riporta Sky Sport pare che Tomislav Erceg, l'agente di Nikola Kalinic, sia appena arrivato a Milano per cercare di sbloccare una trattativa che, ormai da giorni, sembra essersi bloccata in una fase di stallo. Il procuratore del croato ha raggiunto il capoluogo lombardo dopo che, nella giornata di ieri, il suo collaboratore Fali Ramadani ha incontrato Fassone e Mirabelli nel tentativo di dare uno scossone alla trattativa che dovrebbe portare l'attuale numero 9 della Fiorentina a vestire la maglia rossonera.