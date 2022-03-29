Ipotesi Fiorentina via dal Franchi? Inter e Milan ci pensano davvero, lasciano San Siro per la burocrazia?

Non solo Fiorentina, problemi per lo stadio anche per le milanesi che visti i problemi trovati a San Siro potrebbe andare a giocare altrove

Inter e Milan sono pronte a costruire il nuovo stadio lontano da San Siro. Il progetto attuale ha infatti subito l'ennesima frenata e questa volta potrebbe essere quella decisiva, con i due club che si stanno dunque guardando attorno. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la burocrazia sta rallentando troppo le operazioni: i due club si sono detti disponibili al dibattito necessario per legge, ma non sono disposti a spendere altri milioni in nuovi studi di fattibilità senza garanzie.

Fuori Milano?

Adesso dunque Inter e Milan stanno valutando le altre alternative, rispetto a San Siro e quella più probabile, attualmente, per la costruzione del nuovo stadio, è l’area di Sesto San Giovanni dove sorgevano le acciaierie Falck. Finora, sottolinea la rosea, non si hanno notizie di contatti diretti fra i dirigenti e il sindaco di Sesto, ma nei prossimi mesi la vicenda potrebbe subire una svolta. Troppi ostacoli, troppe polemiche, troppe opposizioni: la strada che porta alla realizzazione del “nuovo San Siro” si fa sempre più in salita.

Attesa a temine.

Le due società hanno a cuore il vecchio Meazza e sono disposte a scendere a patti, ad accettare altri compromessi, ma non aspetteranno ancora a lungo. Soprattutto, le proprietà di Milan e Inter non acconsentiranno a nuove spese senza avere garanzie certe. In attesa di nuovi sviluppi, ad oggi l’unica certezza è questa: uno stadio si farà, nell’area di San Siro o altrove. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

DALLA SPAGNA PARLANO DI ODRIOZOLA

https://www.labaroviola.com/dalla-spagna-il-real-cerca-un-nuovo-terzino-destro-odriozola-piu-vicino-a-restare-alla-fiorentina/170558/