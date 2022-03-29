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Dalla Spagna, il Real cerca un nuovo terzino destro. Odriozola più vicino a restare alla Fiorentina

Il Real Madrid è alla ricerca di un terzino destro segno che Odriozola potrebbe concretamente restare alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 marzo 2022 12:27
Dalla Spagna, il Real cerca un nuovo terzino destro. Odriozola più vicino a restare alla Fiorentina - Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Dalla Spagna, il Real cerca un nuovo terzino destro. Odriozola più vicino a restare alla Fiorentina

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano spagnolo Defensa Central, il Real Madrid sarebbe sulle tracce di due terzini destri Pedro Porro, 22enne dello Sporting CP e lo scozzese Kieran Tierney, 24 anni, dell'Arsenal. Porro in particolare sarebbe acquistato dai blancos se la Fiorentina dovesse decidere (come probabile) di fare un'offerta per tenersi Odriozola.

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