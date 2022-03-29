Dalla Spagna, il Real cerca un nuovo terzino destro. Odriozola più vicino a restare alla Fiorentina
Il Real Madrid è alla ricerca di un terzino destro segno che Odriozola potrebbe concretamente restare alla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
29 marzo 2022 12:27
Secondo quanto riportato dal noto quotidiano spagnolo Defensa Central, il Real Madrid sarebbe sulle tracce di due terzini destri Pedro Porro, 22enne dello Sporting CP e lo scozzese Kieran Tierney, 24 anni, dell'Arsenal. Porro in particolare sarebbe acquistato dai blancos se la Fiorentina dovesse decidere (come probabile) di fare un'offerta per tenersi Odriozola.
https://www.labaroviola.com/barzagli-la-fiorentina-gioca-il-miglior-calcio-in-italia-ha-tutto-per-fare-bene-anche-in-europa/170553/