Dalla Spagna, il Real cerca un nuovo terzino destro. Odriozola più vicino a restare alla Fiorentina

Il Real Madrid è alla ricerca di un terzino destro segno che Odriozola potrebbe concretamente restare alla Fiorentina

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano spagnolo Defensa Central, il Real Madrid sarebbe sulle tracce di due terzini destri Pedro Porro, 22enne dello Sporting CP e lo scozzese Kieran Tierney, 24 anni, dell'Arsenal. Porro in particolare sarebbe acquistato dai blancos se la Fiorentina dovesse decidere (come probabile) di fare un'offerta per tenersi Odriozola.

BARZAGLI ELOGIA LA FIORENTINA

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