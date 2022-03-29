Barzagli: "La Fiorentina gioca il miglior calcio in Italia, ha tutto per fare bene anche in Europa"

L'ex difensore della Juventus e ora opinionista Andrea Barzagli ha elogiato il gioco della Fiorentina di Italiano

L'ex difensore della Juventus Andrea Barzagli è stato intervistato da Stadio e ha citato anche la Fiorentina. Queste le sue parole:

"Chi gioca il miglior calcio della Serie A? Mi piacciono tanto la Fiorentina di Italiano e il Verona di Tudor. Meno tatticismi e più ritmo: è questa la strada perché le nostre formazioni tornino a far bene anche nelle coppe europee. Sono convinto che in caso di qualificazione i viola abbiano tutte le caratteristiche per poter fare bene".

LA RIVELAZIONE DI BROVARONE

https://www.labaroviola.com/brovarone-rivela-il-grande-sogno-della-fiorentina-e-quello-di-prendere-luis-alberto-dalla-lazio/170519/