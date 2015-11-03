Notizie Barzagli Fiorentina

Barzagli: "Nel dramma di Astori il calcio si è unito, senza bandiere. Qui per abbracciare la famiglia"
20 novembre 2025 20:14
Barzagli su Kean: "È il suo anno, l'ho detto quando è arrivato alla Fiorentina. Non era mai stato titolare"
12 novembre 2024 13:40
Barzagli ricorda il no della Fiorentina: "Il mio percorso da allenatore poteva iniziare quest'estate"
13 ottobre 2024 11:32
Tuttosport commenta: "No della Fiorentina a Barzagli? È una bandiera della Juve, scelta normale"
04 luglio 2024 14:30
Barzagli non sarà più l'allenatore della Fiorentina U16. Troppo juventino, il club cambia idea
03 luglio 2024 13:24
Barzagli allenerà la Fiorentina U16. Nel 2008 era viola, poi per 200 mila euro in più al Wolfsburg
24 giugno 2024 11:47
Barzagli: "Fiorentina punti su Sarri o Aquilani. Mi auguro resti Italiano, altrimenti lo vedo a Napoli"
08 maggio 2024 08:05
Barzagli: "Spero che alla Fiorentina possa restare Italiano perché prendere Aquilani è un azzardo"
06 maggio 2024 12:07
Siparietto a Dazn, Barzagli a Baroni: "A Firenze sei stato il mio allenatore alla Rondinella da ragazzo"
09 ottobre 2022 23:40
Barzagli risponde alle malelingue: "Non si può pensare male sulla prestazione della Juventus a Firenze"
24 maggio 2022 20:49
Barzagli: "La Fiorentina gioca il miglior calcio in Italia, ha tutto per fare bene anche in Europa"
29 marzo 2022 12:08
Barzagli: "Vivo a Firenze, ho incontrato Biraghi e mi ha detto che ha scoperto a 30 anni doti punizione"
14 febbraio 2022 20:51
Cassano: "Vlahovic è stato bravissimo sul gol. Fosse stato Chiellini al posto di Skriniar.."
17 dicembre 2019 13:48
Barzagli: "La Fiorentina mi aveva offerto un contratto più ricco ma io sono bianconero, la mia carriera è della Juventus"
19 luglio 2017 09:57
Ventura: "Barzagli mi ha stupito, mi aveva detto che aveva problemi in famiglia. La Juve non ha detto nulla"
27 marzo 2017 23:22
Lascia la nazionale per motivi personali ma va in discoteca. Bufera su Barzagli a Riccione
26 marzo 2017 13:35
Brutto infortunio per Barzagli con la Juventus, dovrebbe saltare la nazionale. Ventura richiama Astori?
06 novembre 2016 15:15
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