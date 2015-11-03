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Notizie Barzagli Fiorentina

Barzagli: "Nel dramma di Astori il calcio si è unito, senza bandiere. Qui per abbracciare la famiglia"

20 novembre 2025 20:14

Barzagli su Kean: "È il suo anno, l'ho detto quando è arrivato alla Fiorentina. Non era mai stato titolare"

12 novembre 2024 13:40

Barzagli ricorda il no della Fiorentina: "Il mio percorso da allenatore poteva iniziare quest'estate"

13 ottobre 2024 11:32

Tuttosport commenta: "No della Fiorentina a Barzagli? È una bandiera della Juve, scelta normale"

04 luglio 2024 14:30

Barzagli non sarà più l'allenatore della Fiorentina U16. Troppo juventino, il club cambia idea

03 luglio 2024 13:24

Barzagli allenerà la Fiorentina U16. Nel 2008 era viola, poi per 200 mila euro in più al Wolfsburg

24 giugno 2024 11:47

Barzagli: "Fiorentina punti su Sarri o Aquilani. Mi auguro resti Italiano, altrimenti lo vedo a Napoli"

08 maggio 2024 08:05

Barzagli: "Spero che alla Fiorentina possa restare Italiano perché prendere Aquilani è un azzardo"

06 maggio 2024 12:07

Siparietto a Dazn, Barzagli a Baroni: "A Firenze sei stato il mio allenatore alla Rondinella da ragazzo"

09 ottobre 2022 23:40

Barzagli risponde alle malelingue: "Non si può pensare male sulla prestazione della Juventus a Firenze"

24 maggio 2022 20:49

Barzagli: "La Fiorentina gioca il miglior calcio in Italia, ha tutto per fare bene anche in Europa"

29 marzo 2022 12:08

Barzagli: "Vivo a Firenze, ho incontrato Biraghi e mi ha detto che ha scoperto a 30 anni doti punizione"

14 febbraio 2022 20:51

Cassano: "Vlahovic è stato bravissimo sul gol. Fosse stato Chiellini al posto di Skriniar.."

17 dicembre 2019 13:48

Barzagli: "La Fiorentina mi aveva offerto un contratto più ricco ma io sono bianconero, la mia carriera è della Juventus"

19 luglio 2017 09:57

Ventura: "Barzagli mi ha stupito, mi aveva detto che aveva problemi in famiglia. La Juve non ha detto nulla"

27 marzo 2017 23:22

Lascia la nazionale per motivi personali ma va in discoteca. Bufera su Barzagli a Riccione

26 marzo 2017 13:35

Brutto infortunio per Barzagli con la Juventus, dovrebbe saltare la nazionale. Ventura richiama Astori?

06 novembre 2016 15:15

"Preso dalla Fiorentina" ma poi clamorosamente salta tutto. I migliori undici non più acquistati dai viola

02 novembre 2016 19:45

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