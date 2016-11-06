Brutto infortunio per Barzagli con la Juventus, dovrebbe saltare la nazionale. Ventura richiama Astori?
Dopo soli quattro minuti il difensore della Juventus ha subito un brutto infortunio al braccio sinistro
A cura di Redazione Labaroviola
06 novembre 2016 15:15
Brutto infortunio per Barzagli dopo quattro minuti in Chievo- Juventus, il difensore nato a Fiesole con tutta probabilità non potrà rispondere alla chiamata di Ventura per la nazionale italiana. A questo punto potrebbe essere richiamato, per sostituire Barzagli, il viola Davide Astori, clamorosamente escluso dalle convocazioni.