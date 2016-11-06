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Brutto infortunio per Barzagli con la Juventus, dovrebbe saltare la nazionale. Ventura richiama Astori?

Dopo soli quattro minuti il difensore della Juventus ha subito un brutto infortunio al braccio sinistro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2016 15:15
Brutto infortunio per Barzagli con la Juventus, dovrebbe saltare la nazionale. Ventura richiama Astori? -
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Brutto infortunio per Barzagli dopo quattro minuti in Chievo- Juventus, il difensore nato a Fiesole con tutta probabilità non potrà rispondere alla chiamata di Ventura per la nazionale italiana. A questo punto potrebbe essere richiamato, per sostituire Barzagli, il viola Davide Astori, clamorosamente escluso dalle convocazioni.

 

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