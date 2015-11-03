Notizie Ventura Fiorentina

Stoccata di Ventura a Gattuso: "Oggi si celebrano i playoff. Ai miei tempi erano un fallimento"
16 ottobre 2025 11:44
Sentite Ventura: "Europeo? Troppo brutto per essere vero. Spalletti bravissimo. Dimarco simbolo"
17 ottobre 2024 00:04
Ventura: "Alla Fiorentina è mancata la ciliegina, l'annata rimane davvero importante"
03 giugno 2024 21:50
Ventura: "Fiorentina e Bologna sì, hanno vinto contro il Toro, ma il pareggio sarebbe stato più giusto"
08 febbraio 2024 12:36
Ventura elogia Italiano: “È al suo secondo anno in A, buona squadra, la Fiorentina gioca bene”
13 aprile 2022 09:39
Retroscena di Ventura: "Ho firmato per la Fiorentina, poi la situazione è cambiata. Ho molto rammarico"
19 gennaio 2022 13:35
Dopo il fallimento Italia lo aveva chiamato solo Lotito, adesso Ventura dice basta, si ritira
12 novembre 2021 15:34
La Salernitana vuole prendere Thereau della Fiorentina nel mercato invernale a gennaio
03 dicembre 2019 18:33
Ventura: "Per andare in nazionale ho rifiutato la Fiorentina. Tornassi indietro non lo rifarei"
18 maggio 2019 18:00
Ventura: "Sono stato vicino alla Fiorentina. Simeone ha il futuro assicurato. A Chiesa manca..."
24 gennaio 2019 14:53
Ventura senza vergogna, si dimette dal Chievo e chiede la buonuscita al presidente
13 novembre 2018 12:10
Pellissier contro Ventura: "Voleva andar via dal primo momento che è arrivato. Mai visto nulla del genere"
12 novembre 2018 15:08
Qui Chievo: Ventura dopo il primo punto conquistato ha rassegnato le dimissioni
11 novembre 2018 17:17
Ventura torna ad allenare in serie A, sarà il sostituto di D'Anna al Chievo Verona. Superato Iachini
08 ottobre 2018 17:31
Ventura: "Nazionale ferita aperta. Mi sarei dovuto dimettere prima della Svezia. Tornassi indietro...."
08 ottobre 2018 13:39
Il Chievo non va e D'Anna è sulla graticola, da Verona pensano a Iachini come sostituto. Ventura alternativa
05 ottobre 2018 18:05
Ventura: "La Fiorentina se la giocherà per l'Europa League. Atalanta, Torino e Samp le avversarie"
29 settembre 2018 12:11
Ventura: "Astori non era un normale calciatore, era una persona diversa. Quando venni a conoscenza della sua scomparsa mi sono commosso"
31 maggio 2018 17:03
Ventura: "Mi sarei dimesso se avessi vinto contro la Svezia. Io delegittimato da tutti"
28 maggio 2018 13:19
Dov'è finito Ventura? L'ex Ct azzurro è a Zanzibar, non vuole incontrare gli italiani
30 novembre 2017 12:06
Cois: ''Fiorentina, le riserve non sono all'altezza. Chiesa? Ha più fame di tutti, non capisco Ventura''
24 novembre 2017 15:04
Lippi: "Tavecchio ha una pessima memoria, fu lui a scegliere Ventura. Anche Montella era fra i candidati"
20 novembre 2017 20:09
Gravina: "Tavecchio si dimetta, abbiamo tutti delle responsabilità. Elezioni soluzione migliore"
19 novembre 2017 12:55
Tavecchio in lacrime: "Tutta colpa di Ventura, debacle tecnica. L'ho scelto io, sono stressato''
18 novembre 2017 16:40
IL PEGGIORE DI TUTTI I TEMPI... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
17 novembre 2017 20:15
Parla Ventura: "Le sconfitte non hanno una sola verità. Bisognerà rispondere a tante domande per ripartire..."
17 novembre 2017 16:38
Tavecchio esonera Ventura, ma lui sceglie di non dimettersi. Ora Ancellotti nuovo commissario tecnico?
15 novembre 2017 21:19
Gravina: "Ventura da esonerare immediatamente, serve rivoluzionare come dopo calciopoli"
15 novembre 2017 18:25
Ventura all'ultimo atto, ma con il sorriso: per lui pronta una ricchissima liquidazione da 900.000 euro
15 novembre 2017 12:31
Feltri: "Non lapidate Ventura, merita solo il licenziamento. Ora bisogna pensare al futuro"
15 novembre 2017 11:47
Moggi: "Ventura allenatore inadatto alla nazionale, è stato un pacco di Lotito"
15 novembre 2017 11:23
Indiscrezione Sky, Ventura sarà licenziato dalla Federazione, non si dimette per non perdere 700 mila euro
14 novembre 2017 17:52
Federico Chiesa pilastro del nuovo corso azzurro: nessun Ct potrà fare finta di non vederlo come Ventura
14 novembre 2017 17:37
Perché Ventura non si è ancora dimesso? Tutta la verità sulla decisione più attesa dagli sportivi italiani. I soldi in gioco...
14 novembre 2017 17:14
Giallo Ventura: ''Mai detto che mi dimetto". Ma un audio delle Iene lo incrimina, alimentando il marasma Italia
14 novembre 2017 17:00
Retroscena Ventura, se ne voleva andare dopo l'andata perchè gli avevano detto di cambiare modulo
14 novembre 2017 12:37
Ventura: "Non mi dimetto, vedrò poi cosa fare. Chiedo scusa agli italiani per il risultato, non per il resto"
14 novembre 2017 00:40
De Rossi: "Non devo entrare io, non dobbiamo pareggiare, dobbiamo vincere" e indica Insigne
13 novembre 2017 23:34
Disastro Italia, disastro Ventura, l'Italia non va ai mondiali. Con la Svezia è solo 0-0
13 novembre 2017 22:42
Pochesci rischia il deferimento sportivo per le parole sulla nazionale. Ecco chi è l'allenatore senza peli sulla lingua
12 novembre 2017 15:52
Disastro Italia, in Svezia è 1-0. Adesso bisogna vincere per forza al ritorno. Rischio mondiale a casa
10 novembre 2017 23:02
Svezia-Italia, le probabili formazioni: Ventura opta per il doppio centravanti ed il 3-5-2, Insigne in panchina
10 novembre 2017 19:12
Ventura:"Ci aspetta una sfida davvero fondamentale. Non vogliamo fallire la qualificazione ai Mondiali"
06 novembre 2017 15:20
Ventura snobba ancora Federico Chiesa per la nazionale. Ecco i convocati, capitan Astori c'è
04 novembre 2017 16:19
Ventura boccia ancora una volta Chiesa, sarà solo Under 21 per il gioiello viola. Niente nazionale maggiore
03 novembre 2017 09:09
Ventura non convoca Jorginho? Il Brasile sfrutta l'occasione, il regista del Napoli giocherà nei verdeoro
28 ottobre 2017 15:20
Ventura: ''Italia fuori dal mondiale? Ipotesi da non prendere nemmeno in considerazione. La Svezia...''
17 ottobre 2017 16:51
Giovinco sulla Nazionale: "Non so più che fare per farmi convocare. Chi pensa che l'MLS sia facile si sbaglia..."
17 ottobre 2017 16:12
Italia vs Albania: Ventura torna al 4-2-4 ed Astori resta ancora una volta fuori dai titolari
09 ottobre 2017 14:08
Antognoni: "Ventura ha fatto degli esperimenti che non sono andati bene. I talenti ci sono, come Verratti"
08 ottobre 2017 16:57
Ventura è sempre più solo, la squadra ha chiesto di avere un confronto senza tutto lo staff tecnico
07 ottobre 2017 17:23
Italia, sei alla frutta, disastro Ventura. Contro la Macedonia è solo 1-1, mondiale a rischio
06 ottobre 2017 23:04
Ventura: ''Chiesa? Lo monitoro, come Sansone e Balotelli. Catastrofe se non andiamo al mondiale''
02 ottobre 2017 16:06
Convocati Italia, Ventura ignora Chiesa e chiama Verdi del Bologna. Astori c'è. La lista completa
30 settembre 2017 15:54
Chiesa convocato in Under 21, ma Ventura potrebbe far stravolgere tutti i piani a Di Biagio
29 settembre 2017 11:39
Chiesa sogna la nazionale. Ventura pensa di portarlo in azzurro già da lunedì
27 settembre 2017 10:35
Gazzetta, Federico Chiesa sarà convocato in nazionale da Giampiero Ventura per le partite contro Albania e Macedonia
26 settembre 2017 09:07
Spagna-Italia, le probabili formazioni. Astori in panchina nel match decisivo al Bernabeu
02 settembre 2017 18:14
Ventura: "Se Bernardeschi restava a Firenze giocava di più. Ha pensato per sé, la nazionale non conta"
28 agosto 2017 17:44
I convocati di Giampiero Ventura per l'Italia, chiamato solo Astori della Fiorentina. C'è ancora Montolivo
26 agosto 2017 19:21
Ventura: "Quest'anno la Juventus ha perso meritatamente contro la Fiorentina a Firenze, proprio dopo quella partita.."
04 giugno 2017 15:49
Anche Bernardeschi e Astori fra i convocati di Ventura per i prossimi impegni della nazionale
27 maggio 2017 16:37
Ventura convoca Chiesa per l'amichevole contro San Marino. Tutte le scelte del ct
25 maggio 2017 18:18
Ventura: “Rossi non è piu un calciatore da anni ormai. La sua carriera si è interrotta tempo fa"
11 aprile 2017 17:23
Emerson Palmieri e Diawara, adesso Ventura per l'Italia ha due nuovi giocatori da convocare
29 marzo 2017 11:43
Ventura: "Barzagli mi ha stupito, mi aveva detto che aveva problemi in famiglia. La Juve non ha detto nulla"
27 marzo 2017 23:22
I convocati da Ventura per la nazionale, ci sono i due viola Astori e Bernardeschi
18 marzo 2017 14:02
Ventura: "Chiesa si sta ritagliando uno spazio importante, lo seguo con attenzione"
09 febbraio 2017 12:43
Ventura: "Chiesa? Lo convoco per il prossimo stage della nazionale"
17 gennaio 2017 14:39
Ventura: "Per essere pronti contro la Spagna il campionato deve iniziare il 13 agosto". Intanto è ballottaggio Bernardeschi - Candreva
14 novembre 2016 16:58
Ventura manda Bernardeschi in tribuna contro il Liechtenstein. Oriali: "Non so perché lo abbia fatto"
12 novembre 2016 21:12
Ventura: "Astori serio e con qualità, mi ha sorpreso. Bernardeschi giocherà esterno"
07 novembre 2016 15:58
Brutto infortunio per Barzagli con la Juventus, dovrebbe saltare la nazionale. Ventura richiama Astori?
06 novembre 2016 15:15
I convocati della Nazionale Italiana di mister Ventura. Escluso a sorpresa il viola Astori
05 novembre 2016 17:57
TUTTA LA VERITÀ SU BERNARDESCHI. QUANDO IL RUOLO NON C'ENTRA E TUTTO SI INTRECCIA (FIDANZATA COMPRESA). CON PAULO SOUSA...
21 ottobre 2016 23:24
Tra Ventura e Sousa è dilemma Bernardeschi, il suo ruolo è quello di esterno nel 4-3-3. Ma adesso...
11 ottobre 2016 11:34
Pelle si scusa ancora, il suo post di scuse dopo la seconda grande "cavolata"...
07 ottobre 2016 09:59
Thriller Astori: Ventura lo chiama, ma lunedì ha gli accertamenti
01 ottobre 2016 16:50
Nazionale, ecco i convocati di Ventura. Ci sono Astori e Bernardeschi, c'è anche Sansone del Villareal
01 ottobre 2016 15:25
I convocati di Ventura per l'Italia, ci sono i viola Astori e Bernardeschi. Ecco la lista completa
27 agosto 2016 13:20
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