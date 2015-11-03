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Notizie Ventura Fiorentina

Stoccata di Ventura a Gattuso: "Oggi si celebrano i playoff. Ai miei tempi erano un fallimento"

16 ottobre 2025 11:44

Sentite Ventura: "Europeo? Troppo brutto per essere vero. Spalletti bravissimo. Dimarco simbolo"

17 ottobre 2024 00:04

Ventura: "Alla Fiorentina è mancata la ciliegina, l'annata rimane davvero importante"

03 giugno 2024 21:50

Ventura: "Fiorentina e Bologna sì, hanno vinto contro il Toro, ma il pareggio sarebbe stato più giusto"

08 febbraio 2024 12:36

Ventura elogia Italiano: “È al suo secondo anno in A, buona squadra, la Fiorentina gioca bene”

13 aprile 2022 09:39

Retroscena di Ventura: "Ho firmato per la Fiorentina, poi la situazione è cambiata. Ho molto rammarico"

19 gennaio 2022 13:35

Dopo il fallimento Italia lo aveva chiamato solo Lotito, adesso Ventura dice basta, si ritira

12 novembre 2021 15:34

La Salernitana vuole prendere Thereau della Fiorentina nel mercato invernale a gennaio

03 dicembre 2019 18:33

Ventura: "Per andare in nazionale ho rifiutato la Fiorentina. Tornassi indietro non lo rifarei"

18 maggio 2019 18:00

Ventura: "Sono stato vicino alla Fiorentina. Simeone ha il futuro assicurato. A Chiesa manca..."

24 gennaio 2019 14:53

Ventura senza vergogna, si dimette dal Chievo e chiede la buonuscita al presidente

13 novembre 2018 12:10

Pellissier contro Ventura: "Voleva andar via dal primo momento che è arrivato. Mai visto nulla del genere"

12 novembre 2018 15:08

Qui Chievo: Ventura dopo il primo punto conquistato ha rassegnato le dimissioni

11 novembre 2018 17:17

Ventura torna ad allenare in serie A, sarà il sostituto di D'Anna al Chievo Verona. Superato Iachini

08 ottobre 2018 17:31

Ventura: "Nazionale ferita aperta. Mi sarei dovuto dimettere prima della Svezia. Tornassi indietro...."

08 ottobre 2018 13:39

Il Chievo non va e D'Anna è sulla graticola, da Verona pensano a Iachini come sostituto. Ventura alternativa

05 ottobre 2018 18:05

Ventura: "La Fiorentina se la giocherà per l'Europa League. Atalanta, Torino e Samp le avversarie"

29 settembre 2018 12:11

Ventura: "Astori non era un normale calciatore, era una persona diversa. Quando venni a conoscenza della sua scomparsa mi sono commosso"

31 maggio 2018 17:03

Ventura: "Mi sarei dimesso se avessi vinto contro la Svezia. Io delegittimato da tutti"

28 maggio 2018 13:19

Dov'è finito Ventura? L'ex Ct azzurro è a Zanzibar, non vuole incontrare gli italiani

30 novembre 2017 12:06

Cois: ''Fiorentina, le riserve non sono all'altezza. Chiesa? Ha più fame di tutti, non capisco Ventura''

24 novembre 2017 15:04

Lippi: "Tavecchio ha una pessima memoria, fu lui a scegliere Ventura. Anche Montella era fra i candidati"

20 novembre 2017 20:09

Gravina: "Tavecchio si dimetta, abbiamo tutti delle responsabilità. Elezioni soluzione migliore"

19 novembre 2017 12:55

Tavecchio in lacrime: "Tutta colpa di Ventura, debacle tecnica. L'ho scelto io, sono stressato''

18 novembre 2017 16:40

IL PEGGIORE DI TUTTI I TEMPI... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

17 novembre 2017 20:15

Parla Ventura: "Le sconfitte non hanno una sola verità. Bisognerà rispondere a tante domande per ripartire..."

17 novembre 2017 16:38

Tavecchio esonera Ventura, ma lui sceglie di non dimettersi. Ora Ancellotti nuovo commissario tecnico?

15 novembre 2017 21:19

Gravina: "Ventura da esonerare immediatamente, serve rivoluzionare come dopo calciopoli"

15 novembre 2017 18:25

Ventura all'ultimo atto, ma con il sorriso: per lui pronta una ricchissima liquidazione da 900.000 euro

15 novembre 2017 12:31

Feltri: "Non lapidate Ventura, merita solo il licenziamento. Ora bisogna pensare al futuro"

15 novembre 2017 11:47

Moggi: "Ventura allenatore inadatto alla nazionale, è stato un pacco di Lotito"

15 novembre 2017 11:23

Indiscrezione Sky, Ventura sarà licenziato dalla Federazione, non si dimette per non perdere 700 mila euro

14 novembre 2017 17:52

Federico Chiesa pilastro del nuovo corso azzurro: nessun Ct potrà fare finta di non vederlo come Ventura

14 novembre 2017 17:37

Perché Ventura non si è ancora dimesso? Tutta la verità sulla decisione più attesa dagli sportivi italiani. I soldi in gioco...

14 novembre 2017 17:14

Giallo Ventura: ''Mai detto che mi dimetto". Ma un audio delle Iene lo incrimina, alimentando il marasma Italia

14 novembre 2017 17:00

Retroscena Ventura, se ne voleva andare dopo l'andata perchè gli avevano detto di cambiare modulo

14 novembre 2017 12:37

Ventura: "Non mi dimetto, vedrò poi cosa fare. Chiedo scusa agli italiani per il risultato, non per il resto"

14 novembre 2017 00:40

De Rossi: "Non devo entrare io, non dobbiamo pareggiare, dobbiamo vincere" e indica Insigne

13 novembre 2017 23:34

Disastro Italia, disastro Ventura, l'Italia non va ai mondiali. Con la Svezia è solo 0-0

13 novembre 2017 22:42

Pochesci rischia il deferimento sportivo per le parole sulla nazionale. Ecco chi è l'allenatore senza peli sulla lingua

12 novembre 2017 15:52

Disastro Italia, in Svezia è 1-0. Adesso bisogna vincere per forza al ritorno. Rischio mondiale a casa

10 novembre 2017 23:02

Svezia-Italia, le probabili formazioni: Ventura opta per il doppio centravanti ed il 3-5-2, Insigne in panchina

10 novembre 2017 19:12

Ventura:"Ci aspetta una sfida davvero fondamentale. Non vogliamo fallire la qualificazione ai Mondiali"

06 novembre 2017 15:20

Ventura snobba ancora Federico Chiesa per la nazionale. Ecco i convocati, capitan Astori c'è

04 novembre 2017 16:19

Ventura boccia ancora una volta Chiesa, sarà solo Under 21 per il gioiello viola. Niente nazionale maggiore

03 novembre 2017 09:09

Ventura non convoca Jorginho? Il Brasile sfrutta l'occasione, il regista del Napoli giocherà nei verdeoro

28 ottobre 2017 15:20

Ventura: ''Italia fuori dal mondiale? Ipotesi da non prendere nemmeno in considerazione. La Svezia...''

17 ottobre 2017 16:51

Giovinco sulla Nazionale: "Non so più che fare per farmi convocare. Chi pensa che l'MLS sia facile si sbaglia..."

17 ottobre 2017 16:12

Italia vs Albania: Ventura torna al 4-2-4 ed Astori resta ancora una volta fuori dai titolari

09 ottobre 2017 14:08

Antognoni: "Ventura ha fatto degli esperimenti che non sono andati bene. I talenti ci sono, come Verratti"

08 ottobre 2017 16:57

Ventura è sempre più solo, la squadra ha chiesto di avere un confronto senza tutto lo staff tecnico

07 ottobre 2017 17:23

Italia, sei alla frutta, disastro Ventura. Contro la Macedonia è solo 1-1, mondiale a rischio

06 ottobre 2017 23:04

Ventura: ''Chiesa? Lo monitoro, come Sansone e Balotelli. Catastrofe se non andiamo al mondiale''

02 ottobre 2017 16:06

Convocati Italia, Ventura ignora Chiesa e chiama Verdi del Bologna. Astori c'è. La lista completa

30 settembre 2017 15:54

Chiesa convocato in Under 21, ma Ventura potrebbe far stravolgere tutti i piani a Di Biagio

29 settembre 2017 11:39

Chiesa sogna la nazionale. Ventura pensa di portarlo in azzurro già da lunedì

27 settembre 2017 10:35

Gazzetta, Federico Chiesa sarà convocato in nazionale da Giampiero Ventura per le partite contro Albania e Macedonia

26 settembre 2017 09:07

Spagna-Italia, le probabili formazioni. Astori in panchina nel match decisivo al Bernabeu

02 settembre 2017 18:14

Ventura: "Se Bernardeschi restava a Firenze giocava di più. Ha pensato per sé, la nazionale non conta"

28 agosto 2017 17:44

I convocati di Giampiero Ventura per l'Italia, chiamato solo Astori della Fiorentina. C'è ancora Montolivo

26 agosto 2017 19:21

Ventura: "Quest'anno la Juventus ha perso meritatamente contro la Fiorentina a Firenze, proprio dopo quella partita.."

04 giugno 2017 15:49

Anche Bernardeschi e Astori fra i convocati di Ventura per i prossimi impegni della nazionale

27 maggio 2017 16:37

Ventura convoca Chiesa per l'amichevole contro San Marino. Tutte le scelte del ct

25 maggio 2017 18:18

Ventura: “Rossi non è piu un calciatore da anni ormai. La sua carriera si è interrotta tempo fa"

11 aprile 2017 17:23

Emerson Palmieri e Diawara, adesso Ventura per l'Italia ha due nuovi giocatori da convocare

29 marzo 2017 11:43

Ventura: "Barzagli mi ha stupito, mi aveva detto che aveva problemi in famiglia. La Juve non ha detto nulla"

27 marzo 2017 23:22

I convocati da Ventura per la nazionale, ci sono i due viola Astori e Bernardeschi

18 marzo 2017 14:02

Ventura: "Chiesa si sta ritagliando uno spazio importante, lo seguo con attenzione"

09 febbraio 2017 12:43

Ventura: "Chiesa? Lo convoco per il prossimo stage della nazionale"

17 gennaio 2017 14:39

Ventura: "Per essere pronti contro la Spagna il campionato deve iniziare il 13 agosto". Intanto è ballottaggio Bernardeschi - Candreva

14 novembre 2016 16:58

Ventura manda Bernardeschi in tribuna contro il Liechtenstein. Oriali: "Non so perché lo abbia fatto"

12 novembre 2016 21:12

Ventura: "Astori serio e con qualità, mi ha sorpreso. Bernardeschi giocherà esterno"

07 novembre 2016 15:58

Brutto infortunio per Barzagli con la Juventus, dovrebbe saltare la nazionale. Ventura richiama Astori?

06 novembre 2016 15:15

I convocati della Nazionale Italiana di mister Ventura. Escluso a sorpresa il viola Astori

05 novembre 2016 17:57

TUTTA LA VERITÀ SU BERNARDESCHI. QUANDO IL RUOLO NON C'ENTRA E TUTTO SI INTRECCIA (FIDANZATA COMPRESA). CON PAULO SOUSA...

21 ottobre 2016 23:24

Tra Ventura e Sousa è dilemma Bernardeschi, il suo ruolo è quello di esterno nel 4-3-3. Ma adesso...

11 ottobre 2016 11:34

Pelle si scusa ancora, il suo post di scuse dopo la seconda grande "cavolata"...

07 ottobre 2016 09:59

Thriller Astori: Ventura lo chiama, ma lunedì ha gli accertamenti

01 ottobre 2016 16:50

Nazionale, ecco i convocati di Ventura. Ci sono Astori e Bernardeschi, c'è anche Sansone del Villareal

01 ottobre 2016 15:25

I convocati di Ventura per l'Italia, ci sono i viola Astori e Bernardeschi. Ecco la lista completa

27 agosto 2016 13:20

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