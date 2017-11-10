Svezia-Italia, le probabili formazioni: Ventura opta per il doppio centravanti ed il 3-5-2, Insigne in panchina
Andata dello spareggio per qualificarsi ai mondiali di Russia 2018: l'Italia gioca a Solna, contro la Svezia priva di Ibra. Ventura torna al 3-5-2 con il doppio centravanti.SVEZIA (4-4-2): Olsen; Kraf...
A cura di Redazione Labaroviola
10 novembre 2017 19:12
Andata dello spareggio per qualificarsi ai mondiali di Russia 2018: l'Italia gioca a Solna, contro la Svezia priva di Ibra. Ventura torna al 3-5-2 con il doppio centravanti.
SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Ekdal, S. Larsson, Forsberg; Toivonen, Berg. CT: Andersson.
ITALIA(3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva, Parolo, De Rossi, Verratti, Darmian; Immobile, Belotti.