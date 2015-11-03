Notizie Svezia Fiorentina

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Il CT della Svezia su Lindelof: "Speriamo trovi presto una squadra e che trovi l'ambiente giusto"

28 agosto 2025 16:26

In Svezia scrivono: "Isak Jansson del Rapid Vienna obiettivo concreto della Fiorentina per Gennaio"

13 novembre 2024 23:54

Attentato in Belgio, ammazzati due tifosi della Svezia a colpi di kalashnikov. Partita sospesa

16 ottobre 2023 22:42

Dalla Polonia, Piatek non rientra a Firenze: "Lotta contro il tempo: vuole esserci contro la Svezia"

26 marzo 2022 23:27

La svedese Ronja Aronsson della Fiorentina Women's fa impazzire il web, è la regina dei social

13 gennaio 2022 11:37

Ibrahimovic ha violato regole Fifa, rischia 3 anni di squalifica perché ha società di scommesse in Svezia

14 aprile 2021 17:27

Ufficiale, la Fiorentina compra il talento Ackermann classe 2001. I dettagli del contratto

29 novembre 2018 14:11

Dalla Svezia, la Fiorentina vuole il centrocampista Olsson classe 95. Ecco chi è lo svedese

21 novembre 2018 18:12

Gli sms tra gli azzurri prima di Italia-Svezia: "Faremmo meglio con Buffon allenatore"

16 novembre 2017 12:21

Retroscena Svezia, Daniele De Rossi sul pullman svedese per chiedere scusa dei fischi all'inno

16 novembre 2017 11:00

Disastro Italia, disastro Ventura, l'Italia non va ai mondiali. Con la Svezia è solo 0-0

13 novembre 2017 22:42

VIDEO, la vergognosa simulazione di Chiellini per far espellere l'attaccante della Svezia Berg

11 novembre 2017 14:01

Disastro Italia, in Svezia è 1-0. Adesso bisogna vincere per forza al ritorno. Rischio mondiale a casa

10 novembre 2017 23:02

Svezia-Italia, le probabili formazioni: Ventura opta per il doppio centravanti ed il 3-5-2, Insigne in panchina

10 novembre 2017 19:12

Ventura: ''Italia fuori dal mondiale? Ipotesi da non prendere nemmeno in considerazione. La Svezia...''

17 ottobre 2017 16:51

Dalla Svezia, la Fiorentina vicina a chiudere per Sam Larsson, esterno d'attacco classe 93, è lui il dopo Bernardeschi?

25 luglio 2017 15:51

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