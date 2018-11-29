Ufficiale, la Fiorentina compra il talento Ackermann classe 2001. I dettagli del contratto
ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto un accordo con il Bollklubben Häcken per il trasferimento, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del giovane calciatore Kevin Robert Acke...
A cura di Redazione Labaroviola
29 novembre 2018 14:11
ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto un accordo con il Bollklubben Häcken per il trasferimento, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del giovane calciatore Kevin Robert Ackermann, centrocampista.
Ackermann è nato a Oskar Fredr (Svezia) il 24 maggio del 2001, firmerà un contratto che lo legherà al Club Viola fino al 30 giugno 2021 e nei prossimi giorni sarà a Firenze per svolgere le visite mediche