Ufficiale, la Fiorentina compra il talento Ackermann classe 2001. I dettagli del contratto

ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto un accordo con il Bollklubben Häcken per il trasferimento, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del giovane calciatore Kevin Robert Acke...

ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto un accordo con il Bollklubben Häcken per il trasferimento, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del giovane calciatore Kevin Robert Ackermann, centrocampista.

Ackermann è nato a Oskar Fredr (Svezia) il 24 maggio del 2001, firmerà un contratto che lo legherà al Club Viola fino al 30 giugno 2021 e nei prossimi giorni sarà a Firenze per svolgere le visite mediche