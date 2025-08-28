Il CT della Svezia su Lindelof: "Speriamo trovi presto una squadra e che trovi l'ambiente giusto"

Il CT della Svezia, Jon Dahl Tomasson, ha parlato dell'esclusione di Lindelof dai convocati della Svezia per gli impegni di settembre

Victor Nilsson Lindelöf resta al centro delle cronache di mercato – con la Fiorentina tra le società più attente al suo profilo – ma intanto arriva una notizia negativa: il difensore è stato escluso dai convocati della nazionale svedese. Queste le parole del CT della Svezia Jon Dahl Tomasson:

“Non è disponibile. Abbiamo avuto una comunicazione continua con lui. Ci sarebbe piaciuto averlo, ma non ha ancora una squadra. Speriamo che ce l'abbia presto e che possa allenarsi bene. Quella attuale non è una situazione ideale”.

Il CT ha poi aggiunto ulteriori dettagli sul momento complicato del giocatore:

“È molto turbato per essersi trovato in questa situazione. E anch'io lo sono, ma non possiamo farci niente. Si è allenato da solo e non regolarmente con un altro club. È importante che trovi l'ambiente giusto. In un mondo perfetto avrebbe fatto un precampionato e poi sarebbe stato qui”.