Notizie Lindelof Fiorentina

Corriere dello Sport: “Lindelof aspetta la Fiorentina. Ingaggio vicino ai 2 milioni netti”
31 agosto 2025 07:42
Repubblica: “La Fiorentina ha bloccato Lindelof, per lo svedese pronto un biennale con opzione”
30 agosto 2025 08:12
Pedullà: "La Fiorentina ha messo Lindelof in stand-by. Nessun contatto con l'Atalanta per Comuzzo"
29 agosto 2025 15:07
Nazione: “Lindelof-Fiorentina si può fare. Ingaggio da 2 milioni più bonus”
29 agosto 2025 11:10
Ferrari apre al mercato: “Nicolussi Caviglia e Lindelöf? Profili validi in ruoli che ci interessano”
28 agosto 2025 23:12
Il CT della Svezia su Lindelof: "Speriamo trovi presto una squadra e che trovi l'ambiente giusto"
28 agosto 2025 16:26
Polverosi: "Se lo United ha liberato Lindelof allora è una garanzia. Nicolussi sarebbe l'unico regista"
28 agosto 2025 15:54
Pedullà: “Comuzzo resta alla Fiorentina al 92%. Lindelof ha dato la sua apertura al trasferimento"
28 agosto 2025 15:04
Romano rivela: "Mancano i dettagli per l'acquisto di Lindelof , il calciatore vuole la Fiorentina"
28 agosto 2025 12:48
Nazione: "C'è ottimismo per Lindelof alla Fiorentina. Il Venezia chiede 12 milioni per Nicolussi"
28 agosto 2025 11:33
Corriere dello Sport: “La Fiorentina offre a Lindelof biennale con opzione. Occhio alla Premier”
28 agosto 2025 10:50
Pedullà: "La Fiorentina non è su Diogo Leite. Offerto un biennale più opzione a Lindelof"
27 agosto 2025 15:44
TMW: "Comuzzo ha detto di no all'Arabia Saudita, si raffreddano le piste Diogo Leite e Lindelof"
27 agosto 2025 13:54
Nazione: "De Gea ha proposto Lindelof alla Fiorentina. Deve convincerlo di abbassarsi l'ingaggio"
27 agosto 2025 09:24
Corriere dello Sport: “La Fiorentina spera di chiudere per Lindelöf, ostacolo alto ingaggio”
27 agosto 2025 08:54
Romano: "Proseguono i contatti tra Fiorentina e Lindelof, occhio alla tentazione Everton però"
26 agosto 2025 19:32
Bucchioni: "Parisi fa sempre gli stessi errori. Lindelof? Anche Mc Tominay era uno scarto dello United"
26 agosto 2025 17:23
Pedullà: "Trattativa avanzata per Nicolussi Caviglia per 7 milioni. Lindelof può arrivare, Comuzzo può andar via"
26 agosto 2025 16:34
TMW rivela: "Per la fascia destra spunta Hateboer del Rennes. Pablo Marì può lasciare la Fiorentina"
26 agosto 2025 14:22
Pedullà: "La Fiorentina ha fatto un offerta per Lindelof, sfida ad Everton e Brentford"
26 agosto 2025 12:05
Romano: "La Fiorentina vuole ingaggiare Lindelof a parametro 0, ci sono altri 2 club di Premier"
26 agosto 2025 11:28
Corriere dello Sport: “Lindelöf sta trattando in Italia. C’è la Fiorentina? Pioli vuole un difensore veloce”
26 agosto 2025 08:01
Il Corriere dello Sport riporta: "La Fiorentina osserva Lindelof, può essere lui il rinforzo utile per Pioli"
14 luglio 2025 15:35
Corriere dello Sport: "Pioli vuole un altro difensore. Intriga Lindelof, De Gea può convincerlo a scegliere la Fiorentina"
13 luglio 2025 09:53
Corriere dello Sport: "Lindelof torna di moda per la Fiorentina. De Gea un grande sponsor"
12 luglio 2025 09:06
Gazzetta: “La Fiorentina torna su Lindelof, svicolato dallo United. De Gea lo sponsor?”
03 luglio 2025 08:42
Dall'Inghilterra: "La Fiorentina sul capitano della Svezia Lindelof. De Gea intermediario per convincerlo ad arrivare"
02 luglio 2025 16:19
Nazione: "Lindelof o Valentini in anticipo: la strategia per il colpo della Fiorentina in difesa"
17 agosto 2024 08:15
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