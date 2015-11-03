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Notizie Lindelof Fiorentina

Corriere dello Sport: “Lindelof aspetta la Fiorentina. Ingaggio vicino ai 2 milioni netti”

31 agosto 2025 07:42

Repubblica: “La Fiorentina ha bloccato Lindelof, per lo svedese pronto un biennale con opzione”

30 agosto 2025 08:12

Pedullà: "La Fiorentina ha messo Lindelof in stand-by. Nessun contatto con l'Atalanta per Comuzzo"

29 agosto 2025 15:07

Nazione: “Lindelof-Fiorentina si può fare. Ingaggio da 2 milioni più bonus”

29 agosto 2025 11:10

Ferrari apre al mercato: “Nicolussi Caviglia e Lindelöf? Profili validi in ruoli che ci interessano”

28 agosto 2025 23:12

Il CT della Svezia su Lindelof: "Speriamo trovi presto una squadra e che trovi l'ambiente giusto"

28 agosto 2025 16:26

Polverosi: "Se lo United ha liberato Lindelof allora è una garanzia. Nicolussi sarebbe l'unico regista"

28 agosto 2025 15:54

Pedullà: “Comuzzo resta alla Fiorentina al 92%. Lindelof ha dato la sua apertura al trasferimento"

28 agosto 2025 15:04

Romano rivela: "Mancano i dettagli per l'acquisto di Lindelof , il calciatore vuole la Fiorentina"

28 agosto 2025 12:48

Nazione: "C'è ottimismo per Lindelof alla Fiorentina. Il Venezia chiede 12 milioni per Nicolussi"

28 agosto 2025 11:33

Corriere dello Sport: “La Fiorentina offre a Lindelof biennale con opzione. Occhio alla Premier”

28 agosto 2025 10:50

Pedullà: "La Fiorentina non è su Diogo Leite. Offerto un biennale più opzione a Lindelof"

27 agosto 2025 15:44

TMW: "Comuzzo ha detto di no all'Arabia Saudita, si raffreddano le piste Diogo Leite e Lindelof"

27 agosto 2025 13:54

Nazione: "De Gea ha proposto Lindelof alla Fiorentina. Deve convincerlo di abbassarsi l'ingaggio"

27 agosto 2025 09:24

Corriere dello Sport: “La Fiorentina spera di chiudere per Lindelöf, ostacolo alto ingaggio”

27 agosto 2025 08:54

Romano: "Proseguono i contatti tra Fiorentina e Lindelof, occhio alla tentazione Everton però"

26 agosto 2025 19:32

Bucchioni: "Parisi fa sempre gli stessi errori. Lindelof? Anche Mc Tominay era uno scarto dello United"

26 agosto 2025 17:23

Pedullà: "Trattativa avanzata per Nicolussi Caviglia per 7 milioni. Lindelof può arrivare, Comuzzo può andar via"

26 agosto 2025 16:34

TMW rivela: "Per la fascia destra spunta Hateboer del Rennes. Pablo Marì può lasciare la Fiorentina"

26 agosto 2025 14:22

Pedullà: "La Fiorentina ha fatto un offerta per Lindelof, sfida ad Everton e Brentford"

26 agosto 2025 12:05

Romano: "La Fiorentina vuole ingaggiare Lindelof a parametro 0, ci sono altri 2 club di Premier"

26 agosto 2025 11:28

Corriere dello Sport: “Lindelöf sta trattando in Italia. C’è la Fiorentina? Pioli vuole un difensore veloce”

26 agosto 2025 08:01

Il Corriere dello Sport riporta: "La Fiorentina osserva Lindelof, può essere lui il rinforzo utile per Pioli"

14 luglio 2025 15:35

Corriere dello Sport: "Pioli vuole un altro difensore. Intriga Lindelof, De Gea può convincerlo a scegliere la Fiorentina"

13 luglio 2025 09:53

Corriere dello Sport: "Lindelof torna di moda per la Fiorentina. De Gea un grande sponsor"

12 luglio 2025 09:06

Gazzetta: “La Fiorentina torna su Lindelof, svicolato dallo United. De Gea lo sponsor?”

03 luglio 2025 08:42

Dall'Inghilterra: "La Fiorentina sul capitano della Svezia Lindelof. De Gea intermediario per convincerlo ad arrivare"

02 luglio 2025 16:19

Nazione: "Lindelof o Valentini in anticipo: la strategia per il colpo della Fiorentina in difesa"

17 agosto 2024 08:15

Di Marzio rivela: "La Fiorentina mette gli occhi su Lindelof, difensore in uscita dallo United"

16 agosto 2024 14:01

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