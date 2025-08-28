Ferrari apre al mercato: “Nicolussi Caviglia e Lindelöf? Profili validi in ruoli che ci interessano”

Il direttore generale viola non smentisce l'interesse per i due giocatori, lasciando intendere che il club potrebbe rinforzarsi

Alla vigilia della sfida di ritorno del playoff di Conference League contro il Polissya, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky Sport, affrontando anche il tema mercato.

Interpellato su Nicolussi Caviglia e Victor Lindelöf, due nomi accostati con insistenza al club viola, Ferrari ha scelto la via della diplomazia, ma senza nascondere l’interesse: “Sono due profili validi e giocano in ruoli che potrebbero interessarci“ Parole che confermano come la Fiorentina resti vigile sul mercato, pronta a cogliere eventuali opportunità negli ultimi giorni disponibili.