Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: "Lindelof-Fiorentina si può fare. Ingaggio da 2 milioni più bonus"

Nazione: “Lindelof-Fiorentina si può fare. Ingaggio da 2 milioni più bonus”

29 Agosto

La Fiorentina ha studiato un accordo tipo quello di Dzeko

Victor Lindelof è vicino a diventare un nuovo difensore della Fiorentina. Ieri i contatti sono andati avanti per cercare di sistemare la struttura del contratto che lo legherà al club viola per i prossimi due anni con opzione sulla terza stagione. La Fiorentina ha studiato un accordo tipo quello di Dzeko. Parte fissa non altissima (intorno ai 2 milioni a stagione, poco meno) ma con importanti bonus legati ai risultati. Resta ottimismo per vederlo sbarcare in città nelle prossime ore. Lo scrive La Nazione.

