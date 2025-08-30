Repubblica: “La Fiorentina ha bloccato Lindelof, per lo svedese pronto un biennale con opzione”

Victor Lindelof è sempre più vicino alla Fiorentina. Il difensore centrale, svincolato, è stato sostanzialmente bloccato dal club viola. Pronto per lo svedese un contratto biennale con opzione. A ieri, però, l’operazione non era ancora conclusa. La trattativa potrebbe anche essere slegata da un’eventuale cessione di un difensore. A tal proposito, a ieri non pervenuta un’offerta ufficiale dell’Atalanta per Comuzzo: occhi comunque sempre aperti, si entra nella fase dove tutto può accadere. Lo scrive Repubblica.