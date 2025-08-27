27 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:08

Corriere dello Sport: “La Fiorentina spera di chiudere per Lindelöf, ostacolo alto ingaggio”

Rassegna Stampa

Redazione

27 Agosto · 08:54

Aggiornamento: 27 Agosto 2025 · 08:54

Il difensore è affascinato dalla possibilità di giocare in Italia

La Fiorentina avanza per lo svincolato Viktor Lindelöf. II difensore è affascinato dalla possibilità di giocare in Italia, al punto che starebbe respingendo la corte dell’Everton. I contatti con la dirigenza viola sono costanti, e l’opera di convincimento potrebbe essere agevolata da De Gea con cui lo svedese ha condiviso la maglia del Manchester United dal 2017 al 2023. Ai Red Devils  percepiva qualcosa come 6 milioni netti a stagione, dovrebbe ridursi l’ingaggio sensibilmente per trasferirsi a Firenze. Dal Viola Park ci sperano. Lo riporta il Corriere dello Sport.

