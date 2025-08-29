Pedullà: "La Fiorentina ha messo Lindelof in stand-by. Nessun contatto con l'Atalanta per Comuzzo"

il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in esclusiva sui canali Youtube e Twitch di Passione Fiorentina come ogni Martedì e Venerdì dalle 14:00 alle 15:00, queste le sue parole"...

il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in esclusiva sui canali Youtube e Twitch di Passione Fiorentina come ogni Martedì e Venerdì dalle 14:00 alle 15:00, queste le sue parole

"Hanno anticipato l'arrivo di Nicolussi Caviglia. Mi sembra un grande affare, era stato uno dei protagonisti dello scorso anno. Il Venezia si è imposto di non trattenere chi voleva la Serie A. La valutazione iniziale era di 8 milioni più bonus, il pericolo era per il Venezia era di restare con il cerino in mano. Per questo da 8 più bonus è stato venduto in prestito ad 1 milione con diritto di riscatto che diventa obbligo al 50% delle presenze. L'idea era quella di chiudere tutte le operazioni il Lunedì ma hai anticipato per volere del Venezia. La Fiorentina ha trovato il momento giusto, lo porti a casa per 8 milioni. Per quanto hai speso è un affare. Richardson era già fuori dai giochi, oggi è fuori dai giochi più uno. lo puoi mandare a giocare in prestito"

Situazione Lindelof e Comuzzo

"Lindelof non è ne chiusa ne saltata. Lui è lì sull'uscio. In tanti lo collegano a Comuzzo ma io penso ci possa essere qualche essere operazione a sorpresa. Se entra Lindelof 7 centrali so troppi. Si parla di Comuzzo ma anche Pablo Marì può avere mercato estero. Per Comuzzo non c'è stato un contatto con l'Atalanta. La Fiorentina è tranquillo ed ha usufruito dell'offerta dell'Al-Hilal per chiedere 35 milioni più bonus. Se arriva l'Atalanta con 33 milioni ci sarebbero margini di manovra per parlarne. Fin qui però non si è materializzata perché deve risolvere il problema Lookman. La Fiorentina sta tenendo Lindelof a bagno maria sperando in uscita e che lui abbia voglia di aspettare. Gli hanno offerto 2 anni più 1, lui fin qui non ha firmato per nessuno, siamo sul filo delle situazioni che cambiano. Si fa 100% se parte Comuzzo o un altro come Pablo Marì. Lui avrebbe deciso di venire a Firenze, bisogna capire se la Fiorentina va fino in fondo, nel mentre lui però ha altre offerte, magari si scoccia di aspettare e va da un altra parte."

Lamptey e Ranieri

"Lamptey ha l'accordo totale con la Fiorentina, l'affare può saltare se il Brighton sceglie di perderlo a 0. Lamptey ha scelto assolutamente la Fiorentina. Qui probabilmente andremo a Lunedì, la Fiorentina vuole un quinto esterno. Per Parisi ci può essere Cagliari e Torino che cercano un terzino sinistro ma fin qui niente di concreto. Ranieri è rientrata qualsiasi ipotesi di cessione dopo le parole di Pioli. Ranieri ieri ha esultato in maniera un po' incazzata, qualche strascico ci può essere stato ma la cosa è assolutamente rientrata. C'è stato uno scambio caldo ma per me resta uno dei centrali e sarebbe sorprendente un uscita."

Pellegrini, i rinnovi e le uscite

"Lorenzo Pellegrini era diventato un tormentone per tutti, che possano averlo proposto non ho dubbi. Ma guadagna 6 milioni l'anno e come i vari Asslani, Bennacer non interessa. Per i rinnovi è fermo e possano arrivare dopo il mercato. Magari li trovi già firmati nel cassetto del segretario, di solito li tirano fuori nelle settimane della sosta. Dobbiamo concentrarci sulla situazione di Lamptey, Lindelof e un eventuale uscita di Parisi o altre sorprese. Beltran prima o poi molla e si convince ad andare, il mercato negli ultimi 3 giorni può portare un offerta. Magari in prestito ma la Fiorentina cercherà di strappare un titolo definitivo. Se non parte fa lo spettatore per 4 mesi e poi dovrà partire ugualmente"