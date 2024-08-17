Nazione: "Lindelof o Valentini in anticipo: la strategia per il colpo della Fiorentina in difesa"

La Fiorentina studia il colpo migliore da regalare a Palladino

Uno "già in casa" e un'occasione sul mercato. La Fiorentina studia il colpo migliore da regalare a Palladino in difesa. Pradè e Goretti non vogliono sbagliare e devono adottare la giusta strategia. Un'idea che passa da un'opzione "già in casa" a una possibile occasione sul mercato. La Fiorentina deve infatti decidere se anticipare subito l'arrivo di Nicolas Valentini, già prenotato a inizio sessione, versando al Boca Juniors un indennizzo, oppure provare davvero la carta Lindelof. Una pista che si è accesa ieri per il classe 1994 dello United, al momento chiuso dall'arrivo di De Ligt. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/gudmundsson-e-ufficialmente-un-nuovo-giocatore-della-fiorentina-presentazione-ufficiale-martedi-alle-12-30/264379/