Pedullà: "La Fiorentina non è su Diogo Leite. Offerto un biennale più opzione a Lindelof"

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha rivelato che la Fiorentina non è sulle tracce di Diogo Leite e che ha offerto un biennale a Lindelof

A cura di Redazione Labaroviola 27 agosto 2025 15:44

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