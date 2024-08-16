Di Marzio rivela: "La Fiorentina mette gli occhi su Lindelof, difensore in uscita dallo United"
Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Fiorentina ha messo gli occhi su LIndelof, difensore centrale del Manchester United
Dopo Kean, Colpani, De Gea e Gudmundsson, non si ferma la Fiorentina. La squadra toscana è al lavoro per consegnare a Palladino un nuovo difensore. Il nome è quello di Victor Lindelof, di proprietà del Manchester United. Svedese, classe 1994, Victor Lindelof è chiuso in difesa allo United dopo l'acquisto di De Ligt. Il giocatore ha ancora un anno di contratto con il Manchester United, club con il quale ha un ingaggio da 3 milioni di euro. Al momento, la Fiorentina è al lavoro per capire le eventuali condizioni di uscita e un contributo all'ingaggio al Manchester United. Lo scrive Di Marzio sul proprio sito.
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