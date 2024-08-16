L'ex obiettivo della Fiorentina Cajuste saluta il Napoli: giocherà all'Ipswich Town in Premier League
Jens Cajuste è già in Inghilterra per le visite con l'Ipswich. Il centrocampista era stato accostato alla Fiorentina qualche settimana fa
A cura di Redazione Labaroviola
16 agosto 2024 13:46
Niente Fiorentina per Jens Cajuste, che ha detto sì all'Ipswich Town dopo che il Napoli aveva già accettato l'offerta degli inglesi. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'affare si concluderà in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento della salvezza. Lo svedese è già in città per sostenere le visite mediche e firmare poi il contratto. Lo riporta TMW.
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