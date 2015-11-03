Notizie Cajuste Fiorentina

L'ex obiettivo della Fiorentina Cajuste saluta il Napoli: giocherà all'Ipswich Town in Premier League
16 agosto 2024 13:46
Da Napoli: "Conte vuole Gilmour, ma prima il Napoli deve vendere Cajuste, che piace alla Fiorentina"
30 luglio 2024 11:58
Repubblica: "Il Napoli vuole cedere Cajuste. In Italia piace a Fiorentina e Genoa ma occhio alla pista estera"
29 luglio 2024 12:57
TMW, La Fiorentina segue Cajuste ma c'è concorrenza: il Genoa ha chiesto informazioni al Napoli
28 luglio 2024 19:00
Tuttosport: “Sondaggio Fiorentina per Cajuste ma nessuna offerta concreta al Napoli”
27 luglio 2024 09:30
Di Marzio: "La Fiorentina lavora ad un'intesa con il Napoli per il mediano Jens Cajuste"
26 luglio 2024 00:24
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