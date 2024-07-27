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Tuttosport: “Sondaggio Fiorentina per Cajuste ma nessuna offerta concreta al Napoli”

Sbuca un nuovo nome sul mercato della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2024 09:30
Tuttosport: “Sondaggio Fiorentina per Cajuste ma nessuna offerta concreta al Napoli” -
Rassegna Stampa
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Sbuca un nome nuovo nel mercato della Fiorentina, che si concentra fortemente sul centrocampo. Si tratta di Jens Cajuste del Napoli, giocatore che gli azzurri potrebbero lasciare partire dopo l'avvento di Conte. Dopo un primo anno di A non proprio esaltante, il giocatore cerca riscatto e i viola potrebbero pensarci. La Fiorentina ha chiesto informazioni agli ex campioni d'Italia, ma al momento non ci sarebbero offerte concrete per il calciatore. Lo scrive Tuttosport

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