Tuttosport: “Sondaggio Fiorentina per Cajuste ma nessuna offerta concreta al Napoli”

Sbuca un nuovo nome sul mercato della Fiorentina

Sbuca un nome nuovo nel mercato della Fiorentina, che si concentra fortemente sul centrocampo. Si tratta di Jens Cajuste del Napoli, giocatore che gli azzurri potrebbero lasciare partire dopo l'avvento di Conte. Dopo un primo anno di A non proprio esaltante, il giocatore cerca riscatto e i viola potrebbero pensarci. La Fiorentina ha chiesto informazioni agli ex campioni d'Italia, ma al momento non ci sarebbero offerte concrete per il calciatore. Lo scrive Tuttosport.