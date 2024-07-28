TMW, La Fiorentina segue Cajuste ma c'è concorrenza: il Genoa ha chiesto informazioni al Napoli

Non c'è solo la Fiorentina che studia la situazione di Jens Cajuste, centrocampista svedese che potrebbe lasciare presto gli azzurri. Forse anche con un prestito con diritto di riscatto.Su Cajuste c'è...

Non c'è solo la Fiorentina che studia la situazione di Jens Cajuste, centrocampista svedese che potrebbe lasciare presto gli azzurri. Forse anche con un prestito con diritto di riscatto.

Su Cajuste c'è anche l'interesse del Genoa, intenzionato a rinforzare la propria mediana, dando un compagno di reparto a Frendrup, attualmente non cedibile, nonostante le tante richieste di informazioni (e un'offerta da 25 milioni) che sono piovute dalla Premier dopo lo scorso campionato, Liverpool e Aston Villa su tutte.

Queste le parole di Cajuste sul proprio futuro, a inizio giugno. "Nella scorsa stagione ci sono stati tanti alti e bassi e tanti allenatori che si sono susseguiti, non è stato facile. Ho cercato comunque di trarne insegnamento, porterò tutto con me. Essere in un grande club come il Napoli mi ha insegnato che bisogna essere sempre focalizzati sull'obiettivo. Essere in un top club come il Napoli? È grande. Puoi avvertirlo immediatamente. Si sente la pressione dei tifosi e della società. Le aspettative sono alte. Ogni partita deve essere vinta. Non ci sono eccezioni. Futuro? Non ho ricevuto altre direttive, quindi presumo di rimanere. Al momento penso che rimarrò. Poi non si sa mai cosa succede nel calcio. Può cambiare molto rapidamente. Ma questo resta da vedere". Lo scrive TMW.

SI AVVICINA TESSMANN PER IL CENTROCAMPO? LE ULTIME SULLA TRATTATIVA

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