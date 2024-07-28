Sportmediaset annuncia: "Accordo di massima tra Fiorentina e Venezia per Tessmann"

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la Fiorentina punta a rinforzare il proprio centrocampo. Nelle ultime ore, il club viola ha portato avanti i discorsi con il Venezia per l'acquisto di Tanner...

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la Fiorentina punta a rinforzare il proprio centrocampo. Nelle ultime ore, il club viola ha portato avanti i discorsi con il Venezia per l'acquisto di Tanner Tessmann, centrocampista statunitense che era anche finito nel mirino dell'Inter. I due club sembrano aver raggiunto un'intesa di massima per chiudere la trattativa, ora manca l'accordo con il calciatore che ha aperto alla nuova destinazione. Nella trattativa dovrebbe essere inserito Lorenzo Lucchesi, difensore classe 2003 che piace molto a Di Francesco.

LUCCHESI VA AL VENEZIA IN PRESTITO SECCO. ESPERIENZA IN SERIE A PER IL DIFENSORE

https://www.labaroviola.com/i-dettagli-della-cessione-di-lucchesi-al-venezia-prestito-secco-senza-nessun-diritto-di-riscatto/262230/