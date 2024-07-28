I dettagli della cessione di Lucchesi al Venezia: prestito secco senza nessun diritto di riscatto

Il Venezia batte un altro colpo in entrata. Dopo l'approdo di Duncan, ufficiale nella giornata di ieri, ecco che a breve ci sarà anche l'arrivo di Lorenzo Lucchesi, difensore di proprietà della Fioren...

Il Venezia batte un altro colpo in entrata. Dopo l'approdo di Duncan, ufficiale nella giornata di ieri, ecco che a breve ci sarà anche l'arrivo di Lorenzo Lucchesi, difensore di proprietà della Fiorentina che nella scorsa stagione è stato protagonista con la maglia della Ternana, in Serie B, con venticinque presenze e due reti.

I viola però non hanno intenzione di perdere il controllo del giocatore, dunque Lucchesi andrà al Venezia in prestito secco senza diritto di riscatto, per una stagione. Previste per martedì le visite mediche e la firma. Lo scrive TMW