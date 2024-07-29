Repubblica: "Il Napoli vuole cedere Cajuste. In Italia piace a Fiorentina e Genoa ma occhio alla pista estera"

Il Napoli ha intenzione di cedere il centrocampista svedese Cajuste e Fiorentina e Genoa hanno chiesto informazioni su di lui

Il Napoli è al lavoro per modellare la rosa in funzione delle richieste di Antonio Conte. Servono ancora degli innesti, a cui fanno da contraltare delle possibili operazioni uscita che riguardano qualche esubero. Tra questi figura Jens Cajuste, reduce da un'annata in azzurro con 35 presenze tra tutte le competizioni e non ritenuto centrale nello scacchiere del tecnico salentino.

Per lui si profila dunque un addio alla maglia azzurra e, stando a quello che riporta l'edizione napoletana di La Repubblica, la dirigenza partenopea non prende in considerazione l'idea del prestito perché vuole provare a monetizzare con una cessione a titolo definitivo. In Serie A lo svedese ha degli estimatori, con Fiorentina e Genoa che hanno chiesto informazioni. Il Napoli, però, attende una proposta dall’estero cui sta lavorando l’entourage di Cajuste: le prossime ore potranno essere decisive per concretizzare l’addio. Lo riporta TMW.

AL COMO PIACE DIKS

https://www.labaroviola.com/ricordate-diks-solo-2-presenze-con-la-fiorentina-adesso-potrebbe-tornare-in-serie-a-lo-vuole-il-como/262286/