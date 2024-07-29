Ricordate Diks? Solo 2 presenze con la Fiorentina, adesso potrebbe tornare in Serie A: lo vuole il Como

Il difensore olandese ex Fiorentina Kevin Diks è stato cercato dal Como e potrebbe far presto ritorno in Serie A

Kevin Diks è un nome che forse non tutti ricorderanno. Difensore e terzino destro olandese classe '96, Diks ha un passato da meteora con la maglia della Fiorentina, viste le sole 2 presenze collezionate con la prima squadra (per un totale di ben 5 minuti in campo). Sbarcato a Firenze nell'ormai lontano 2016, dopo un giro di prestiti quasi interminabile l'olandese si è unito al Copenaghen nel 2021.

Adesso, secondo quanto riportato dall'espero di mercato Gianluca Di Marzio, Diks potrebbe far ritorno in Serie A, dal momento il neopromosso Como ha iniziato a trattare con la società danese. Ecco il post su X di Di Marzio:

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