Di Marzio: "La Fiorentina lavora ad un'intesa con il Napoli per il mediano Jens Cajuste"

Per Gianluca Di Marzio i viola spingerebbero per un prestito con diritto di riscatto mentre il Napoli vorrebbe lasciarlo a titolo definitivo

La Fiorentina sonda la pista Jens Cajuste: il centrocampista svedese è in uscita dal Napoli. Il club viola è alla ricerca dell'intesa con gli azzurri sulla formula dell'operazione, pur mantenendo Sandi Lovric come prima scelta per il centrocampo. La Fiorentina mette gli occhi su Jens Cajuste, centrocampista del Napoli. Il francese è in uscita dal club azzurro, con i viola che potrebbero inserirsi. Nonostante questo sondaggio, il principale obiettivo rimane Sandi Lovric, giocatore dell'Udinese. Il Napoli, al momento, spinge per un trasferimento a titolo definitivo, mentre la Fiorentina vorrebbe un prestito con diritto di riscatto: si lavora per cercare l'intesa. Nella scorsa stagione, in Serie A, Cajuste ha collezionato 26 presenze e 2 assist con la maglia del Napoli.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Tullio Tinti(Ag.Colpani): “Andrea è un talento naturale, sa giocare a calcio come pochi”

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