Tullio Tinti(Ag.Colpani): "Andrea è un talento naturale, sa giocare a calcio come pochi"

L'agente del nuovo trequartista della Fiorentina ha commentato il passaggio del suo assistito alla Fiorentina

Presente negli studi di 'Sky', Tullio Tinti il procuratore del centrocampista Andrea Colpani ha commentato il trasferimento del suo assistito dal Monza alla Fiorentina. L'operazione è stata definita con la formula del prestito oneroso (quattro milioni di euro) più diritto di riscatto fissato a dodici:

Palladino è stato decisivo? "No, perché gli allenatori contano nei club ma alla fine decidono le società. E' stata fatta una operazione giusta dopo un'annata importante. Andrea ha realizzato otto gol senza rigori, è stato un giocatore davvero importante per il Monza"

Questo trasferimento lo aiuterà anche in chiave Nazionale? "Assolutamente. E' un talento naturale, un giocatore che sa giocare a calcio come pochi. Dobbiamo aiutare la crescita di questi ragazzi perché in Italia ce ne sono tanti, ma spesso si perdono nelle categorie basse".

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Pedullà: “Mckennie lascerà la Juve, piace alla Fiorentina ma ancora nessuna trattativa”

https://www.labaroviola.com/pedulla-mckennie-lascera-la-juve-piace-alla-fiorentina-ma-ancora-nessuna-trattativa/261971/