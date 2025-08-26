Corriere dello Sport: “Lindelöf sta trattando in Italia. C’è la Fiorentina? Pioli vuole un difensore veloce”

Stefano Pioli ha chiesto un difensore in più. La società lavora sotto traccia per garantire a Pioli un difensore veloce e di qualità. L’allenatore ha chiesto un rinforzo per completare il reparto: non è da escludere che la Fiorentina attinga al mercato degli svincolati.

In questo senso torna in auge il nome del classe ’94 Victor Lindelöf che si è svincolato dal Manchester United dopo otto anni trascorsi con la maglia dei Red Devils. Il giocatore sta trattando in Italia, chissà che non ci sia lo zampino di Pradè. Lo riporta il Corriere dello Sport.