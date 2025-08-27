TMW: "Comuzzo ha detto di no all'Arabia Saudita, si raffreddano le piste Diogo Leite e Lindelof"

Pietro Comuzzo dice no all'Arabia Saudita. Nelle scorse ore era arrivata una proposta importantissima alla Fiorentina da parte dell'Al Hilal di Simone Inzaghi, con i sauditi che avevano messo sul piat...

Pietro Comuzzo dice no all'Arabia Saudita. Nelle scorse ore era arrivata una proposta importantissima alla Fiorentina da parte dell'Al Hilal di Simone Inzaghi, con i sauditi che avevano messo sul piatto 35 milioni di euro cash incassando il via libera di base da parte del club viola alla trattativa, previa accettazione da parte del giocatore.

Il difensore classe 2005 si è preso alcune ore per valutare l'offerta e la destinazione, parlando con la famiglia e l'entourage. E in questi minuti è arrivata la sua scelta, forte e precisa: niente Arabia Saudita, Pietro Comuzzo (almeno per il momento) resta alla Fiorentina. Il giocatore nelle ultime due stagioni con la maglia della prima squadra viola ha avuto una crescita importante e ha messo insieme un totale di 52 presenze fra tutte le competizioni, con anche un gol all'attivo.

In questo senso si raffreddano quindi anche le trattative che la Fiorentina aveva avviato con lo svincolato Victor Lindelof e col portoghese dell'Union Berlino Diogo Leite. La situazione di Comuzzo potrebbe comunque cambiare ancora nel corso delle ultime ore di calciomercato, col giocatore che è seguito da vicino anche da diverse big italiane ed europee che con 35 milioni, come dimostra la trattativa fra la Fiorentina e i sauditi, potrebbero strapparlo alla società viola. Lo scrive Tuttomercatoweb