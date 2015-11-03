Notizie Al Hilal Fiorentina

Corriere dello Sport: "Kean è incedibile ma occhio alla clausola da 62 milioni in estate. C'è l'Al-Hilal"
27 gennaio 2026 10:44
Kean via dalla Fiorentina? Corriere Fiorentino: “C’è l’Al-Hilal che prima cederà Leonardo per 60 milioni”
27 gennaio 2026 10:09
Nazione rivela: “Spunta la voce di un nuovo interesse dell’Al-Hilal di Inzaghi per Kean”
27 gennaio 2026 09:53
Commosso addio di Pablo Marí: “Ringrazio per il privilegio di aver indossato la maglia viola"
11 gennaio 2026 18:39
Ufficiale la cessione di Pablo Marì all'Al-Hilal, confermata l'operazione a titolo definitivo
11 gennaio 2026 18:19
Pablo Marì ha lasciato stasera il ritiro, si chiude in silenzio la sua esperienza a Firenze
10 gennaio 2026 22:57
Pedullà chiarisce: "Pablo Marì si trasferirà all'Al-Hilal, la Fiorentina incasserà 2 milioni"
09 gennaio 2026 23:54
Pedullà: "Comuzzo ha rifiutato 5 milioni l'anno dall'Al-Hilal, ogni tanto i soldi non sono tutto"
28 agosto 2025 00:16
TMW: "Comuzzo ha detto di no all'Arabia Saudita, si raffreddano le piste Diogo Leite e Lindelof"
27 agosto 2025 13:54
Corriere Fiorentino: “Comuzzo all’Al Hilal? Prima dell’Arabia valuta la Premier e la Bundesliga”
27 agosto 2025 08:46
Faina: "Domani Inzaghi proverà a convincere Comuzzo ad accettare l'offerta dell'Al-Hilal"
26 agosto 2025 23:14
"Comuzzo via a fine mercato? penso ancora alla cessione di Chiesa per prendere Callejon"
26 agosto 2025 22:54
Di Marzio rivela: "L'Al Hilal ha presentato un'offerta da 35 milioni alla Fiorentina per Comuzzo"
26 agosto 2025 17:09
SportMediaset: Comuzzo nel mirino dell’Al-Hilal, maxi offerta in arrivo dall’Arabia
26 agosto 2025 00:06
Pedullà ribadisce: "Kean non apre all'Arabia, nessuna telefonata con Al-Hilal e Napoli. Possibile adeguamento"
13 luglio 2025 19:52
Orlando sicuro: "Kean non andrà all'Al-Hilal. Un club di Premier o il Napoli sennò non si muove da Firenze"
11 luglio 2025 16:35
Sportmediaset: "Interesse dell'Al-Hilal per Kean concreto, ma lui ha dato priorità alla Fiorentina"
11 luglio 2025 12:28
Al-Hilal su Kean? Nessuna chiamata di Inzaghi al calciatore. Anche con la Fiorentina nessun contatto
10 luglio 2025 20:57
Moretto annuncia: "L'Al-Hilal sta prendendo informazioni per Kean. Contatti in corso"
10 luglio 2025 20:13
Dall'Inghilterra riportano: "L'Al Hilal di Inzaghi è interessata a Kean su richiesta dell'ex tecnico nerazzurro"
10 luglio 2025 14:32
Pedullà: "Se la Roma cede Angelino, Gasperini potrebbe chiedere Gosens alla Fiorentina"
09 giugno 2025 13:53
Nazione: “Comuzzo ha rifiutato l’offerta dell’Al-Hilal, lo voleva Inzaghi”
08 giugno 2025 09:03
Inzaghi, in Arabia 50 milioni in 2 anni. La moglie: "Volevo dirgli di restare, non me la sono sentita"
03 giugno 2025 23:16
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