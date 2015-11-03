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Notizie Al Hilal Fiorentina

Corriere dello Sport: "Kean è incedibile ma occhio alla clausola da 62 milioni in estate. C'è l'Al-Hilal"

27 gennaio 2026 10:44

Kean via dalla Fiorentina? Corriere Fiorentino: “C’è l’Al-Hilal che prima cederà Leonardo per 60 milioni”

27 gennaio 2026 10:09

Nazione rivela: “Spunta la voce di un nuovo interesse dell’Al-Hilal di Inzaghi per Kean”

27 gennaio 2026 09:53

Commosso addio di Pablo Marí: “Ringrazio per il privilegio di aver indossato la maglia viola"

11 gennaio 2026 18:39

Ufficiale la cessione di Pablo Marì all'Al-Hilal, confermata l'operazione a titolo definitivo

11 gennaio 2026 18:19

Pablo Marì ha lasciato stasera il ritiro, si chiude in silenzio la sua esperienza a Firenze

10 gennaio 2026 22:57

Pedullà chiarisce: "Pablo Marì si trasferirà all'Al-Hilal, la Fiorentina incasserà 2 milioni"

09 gennaio 2026 23:54

Pedullà: "Comuzzo ha rifiutato 5 milioni l'anno dall'Al-Hilal, ogni tanto i soldi non sono tutto"

28 agosto 2025 00:16

TMW: "Comuzzo ha detto di no all'Arabia Saudita, si raffreddano le piste Diogo Leite e Lindelof"

27 agosto 2025 13:54

Corriere Fiorentino: “Comuzzo all’Al Hilal? Prima dell’Arabia valuta la Premier e la Bundesliga”

27 agosto 2025 08:46

Faina: "Domani Inzaghi proverà a convincere Comuzzo ad accettare l'offerta dell'Al-Hilal"

26 agosto 2025 23:14

"Comuzzo via a fine mercato? penso ancora alla cessione di Chiesa per prendere Callejon"

26 agosto 2025 22:54

Di Marzio rivela: "L'Al Hilal ha presentato un'offerta da 35 milioni alla Fiorentina per Comuzzo"

26 agosto 2025 17:09

SportMediaset: Comuzzo nel mirino dell’Al-Hilal, maxi offerta in arrivo dall’Arabia

26 agosto 2025 00:06

Pedullà ribadisce: "Kean non apre all'Arabia, nessuna telefonata con Al-Hilal e Napoli. Possibile adeguamento"

13 luglio 2025 19:52

Orlando sicuro: "Kean non andrà all'Al-Hilal. Un club di Premier o il Napoli sennò non si muove da Firenze"

11 luglio 2025 16:35

Sportmediaset: "Interesse dell'Al-Hilal per Kean concreto, ma lui ha dato priorità alla Fiorentina"

11 luglio 2025 12:28

Al-Hilal su Kean? Nessuna chiamata di Inzaghi al calciatore. Anche con la Fiorentina nessun contatto

10 luglio 2025 20:57

Moretto annuncia: "L'Al-Hilal sta prendendo informazioni per Kean. Contatti in corso"

10 luglio 2025 20:13

Dall'Inghilterra riportano: "L'Al Hilal di Inzaghi è interessata a Kean su richiesta dell'ex tecnico nerazzurro"

10 luglio 2025 14:32

Pedullà: "Se la Roma cede Angelino, Gasperini potrebbe chiedere Gosens alla Fiorentina"

09 giugno 2025 13:53

Nazione: “Comuzzo ha rifiutato l’offerta dell’Al-Hilal, lo voleva Inzaghi”

08 giugno 2025 09:03

Inzaghi, in Arabia 50 milioni in 2 anni. La moglie: "Volevo dirgli di restare, non me la sono sentita"

03 giugno 2025 23:16

Dall'Arabia hanno messo gli occhi su Cabral ma il brasiliano pare voglia restare alla Fiorentina

05 luglio 2023 18:39

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