Di Marzio rivela: "L'Al Hilal ha presentato un'offerta da 35 milioni alla Fiorentina per Comuzzo"

L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha rivelato che l'Al Hilal ha presentato alla Fiorentina un'offerta da 35 milioni per Comuzzo.

Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com l'Al Hilal avrebbe presentato un'offerta ufficiale alla Fiorentina per Comuzzo, di seguito le sue parole:

"Offerta del club saudita per il difensore della Fiorentina: la decisione dipenderà anche dalla volontà del calciatore. L’Al-Hilal piomba su Pietro Comuzzo, difensore italiano della Fiorentina. Il club saudita ha offerto 35 milioni al club viola per aggiungere alla squadra allenata da Simone Inzaghi il difensore classe 2005. Ci sarà da capire ora quale sarà la volontà del giocatore".