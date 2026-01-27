27 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:21

Nazione rivela: "Spunta la voce di un nuovo interesse dell'Al-Hilal di Inzaghi per Kean"

Nazione rivela: “Spunta la voce di un nuovo interesse dell’Al-Hilal di Inzaghi per Kean”

27 Gennaio

Giornata significativa ieri sul fronte cessioni. Ma spunta una voce...

Se per l’agognato difensore c’è da attendere ancora, quella di ieri è stata una giornata significativa dal punto di vista delle cessioni (con la voce dell’Al-Hilal di nuovo interessato a Moise Kean). Lo riporta La Nazione.

