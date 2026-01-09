Pedullà chiarisce: “Pablo Marì si trasferirà all’Al-Hilal, la Fiorentina incasserà 2 milioni”

Arriva la conferma definitiva sulle cifre dell’operazione che porterà Pablo Marí lontano da Firenze. Con un tweet, Alfredo Pedullà ha fatto chiarezza sull’accordo già anticipato nelle scorse ore: la Fiorentina incasserà due milioni di euro dalla cessione del difensore spagnolo.
Pablo Marí è pronto a trasferirsi in Arabia Saudita all’Al-Hilal , dove troverà l’ex allenatore di Inter e Lazio Simone Inzaghi, deciso a puntare su di lui per rinforzare il reparto difensivo. Un’operazione ormai definita nei dettagli economici, che apre ufficialmente le porte a una nuova esperienza per il centrale spagnolo.
Pablo #Mari da Simone #Inzaghi: due milioni alla #Fiorentina
— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 9, 2026