Pedullà chiarisce: “Pablo Marì si trasferirà all’Al-Hilal, la Fiorentina incasserà 2 milioni”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

9 Gennaio · 23:54

Aggiornamento: 9 Gennaio 2026 · 23:54

Al-HilalArabia SauditaFiorentinaPablo MariSimone Inzaghi

Il tweet di Alfredo Pedullà chiarisce le cifre dell’operazione a chiusura della trattativa già anticipata in serata

Arriva la conferma definitiva sulle cifre dell’operazione che porterà Pablo Marí lontano da Firenze. Con un tweet, Alfredo Pedullà ha fatto chiarezza sull’accordo già anticipato nelle scorse ore: la Fiorentina incasserà due milioni di euro dalla cessione del difensore spagnolo.

Pablo Marí è pronto a trasferirsi in Arabia Saudita all’Al-Hilal  , dove troverà l’ex allenatore di Inter e Lazio Simone Inzaghi, deciso a puntare su di lui per rinforzare il reparto difensivo. Un’operazione ormai definita nei dettagli economici, che apre ufficialmente le porte a una nuova esperienza per il centrale spagnolo.

 

 

