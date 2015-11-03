Notizie Arabia Saudita Fiorentina

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24 giugno 2025 23:33
Sky Sport: "L'Al Qadsiah vuole pagare la clausola di Kean: la Fiorentina pensa a Piccoli in caso di cessione"
23 giugno 2025 23:56
Sarri: "Arabia? Seguo il cuore, non i soldi. Se i campioni vanno là, allenerò gli scarsi qui"
16 giugno 2025 23:13
Pioli dovrà restare in Arabia fino ai primi di Luglio, altrimenti perderà diversi milioni di euro
04 giugno 2025 12:04
Supercoppa Italiana: Leao entra e ribalta l'Inter, il Milan rimonta due gol ed alza il trofeo
06 gennaio 2025 22:15
Supercoppa Italiana: un autogol di Gatti condanna la Juve, la finale sarà Milan-Inter
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Supercoppa Italiana: a Riad l'Inter supera l'Atalanta in un'atmosfera surreale e conquista la finale
02 gennaio 2025 22:19
Dalla Spagna: "Gabri Veiga stanco dell'Arabia valuta il ritorno in Europa, anche la Fiorentina tra le pretendenti"
16 novembre 2024 23:19
Ufficiale: Mancini non è più il ct dell'Arabia Saudita. Raggiunto l'accordo sulla risoluzione
25 ottobre 2024 00:59
L'avventura di Mancini in Arabia Saudita è finita, si tratta sulla buonuscita da 25 milioni di euro
20 ottobre 2024 11:24
Mancini contestato e vicino all'esonero in Arabia, scappa anche un gesto di stizza verso i tifosi (Video)
16 ottobre 2024 12:38
Il fondo PIF pronto ad investire su DAZN. Gli arabi vogliono il 10% della società, operazione da 1 miliardo di dollari
08 ottobre 2024 18:46
Bonaventura subito decisivo in Arabia: gol e assist nella vittoria dell'Al-Shabab in coppa
25 settembre 2024 18:41
Arthur torna alla Fiorentina? Il calciatore gradirebbe, ma occhio alle offerte dall'Arabia
25 agosto 2024 11:58
Il fondo arabo Pif arriva a Firenze: preso l'Hotel Savoy, valutazione di 1,5 miliardi per il gruppo alberghiero
01 novembre 2023 06:32
Retroscena Repubblica: "Contatto tra l'Arabia e Firenze per lo stadio, fu esclusione per vizio di forma"
29 ottobre 2023 20:18
Mancini in Arabia, l'esordio è un flop totale, addirittura lo umilia il Costa Rica, finisce 1-3
09 settembre 2023 00:07
Nazione, Kokorin può ancora lasciare la Fiorentina: ipotesi Arabia, Turchia o ritorno a Cipro
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Mancini si presenta in Arabia e punge l'Italia: "Pochi giocatori da convocare, era difficile scegliere"
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Corriere Fiorentino: "La Fiorentina spera in un sì di Ikoné all'Arabia: arriverebbe un tesoretto"
07 luglio 2023 09:14
L'Argentina senza Gonzalez è un disastro, figuraccia alla prima ai Mondiali con la modesta Arabia Saudita
22 novembre 2022 12:59
L'Arabia Saudita offre 138 milioni di euro alla Serie A per far giocare nel proprio paese la Supercoppa
15 settembre 2022 17:47
Olimpiadi, 90' per Kouamè nella vittoria per 2-1 della Costa d'Avorio contro l'Arabia Saudita
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Supercoppa Italiana, le Lega studia un format nuovo a quattro squadre. I dettagli
19 dicembre 2019 17:01
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