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Notizie Arabia Saudita Fiorentina

Pedullà chiarisce: "Pablo Marì si trasferirà all'Al-Hilal, la Fiorentina incasserà 2 milioni"

09 gennaio 2026 23:54

Pedullà chiarisce: "Kean non ha mai aperto all'Arabia, la Fiorentina non cerca sostituti"

24 giugno 2025 23:33

Sky Sport: "L'Al Qadsiah vuole pagare la clausola di Kean: la Fiorentina pensa a Piccoli in caso di cessione"

23 giugno 2025 23:56

Sarri: "Arabia? Seguo il cuore, non i soldi. Se i campioni vanno là, allenerò gli scarsi qui"

16 giugno 2025 23:13

Pioli dovrà restare in Arabia fino ai primi di Luglio, altrimenti perderà diversi milioni di euro

04 giugno 2025 12:04

Supercoppa Italiana: Leao entra e ribalta l'Inter, il Milan rimonta due gol ed alza il trofeo

06 gennaio 2025 22:15

Supercoppa Italiana: un autogol di Gatti condanna la Juve, la finale sarà Milan-Inter

03 gennaio 2025 22:26

Supercoppa Italiana: a Riad l'Inter supera l'Atalanta in un'atmosfera surreale e conquista la finale

02 gennaio 2025 22:19

Dalla Spagna: "Gabri Veiga stanco dell'Arabia valuta il ritorno in Europa, anche la Fiorentina tra le pretendenti"

16 novembre 2024 23:19

Ufficiale: Mancini non è più il ct dell'Arabia Saudita. Raggiunto l'accordo sulla risoluzione

25 ottobre 2024 00:59

L'avventura di Mancini in Arabia Saudita è finita, si tratta sulla buonuscita da 25 milioni di euro

20 ottobre 2024 11:24

Mancini contestato e vicino all'esonero in Arabia, scappa anche un gesto di stizza verso i tifosi (Video)

16 ottobre 2024 12:38

Il fondo PIF pronto ad investire su DAZN. Gli arabi vogliono il 10% della società, operazione da 1 miliardo di dollari

08 ottobre 2024 18:46

Bonaventura subito decisivo in Arabia: gol e assist nella vittoria dell'Al-Shabab in coppa

25 settembre 2024 18:41

Arthur torna alla Fiorentina? Il calciatore gradirebbe, ma occhio alle offerte dall'Arabia

25 agosto 2024 11:58

Il fondo arabo Pif arriva a Firenze: preso l'Hotel Savoy, valutazione di 1,5 miliardi per il gruppo alberghiero

01 novembre 2023 06:32

Retroscena Repubblica: "Contatto tra l'Arabia e Firenze per lo stadio, fu esclusione per vizio di forma"

29 ottobre 2023 20:18

Mancini in Arabia, l'esordio è un flop totale, addirittura lo umilia il Costa Rica, finisce 1-3

09 settembre 2023 00:07

Nazione, Kokorin può ancora lasciare la Fiorentina: ipotesi Arabia, Turchia o ritorno a Cipro

04 settembre 2023 18:49

Mancini si presenta in Arabia e punge l'Italia: "Pochi giocatori da convocare, era difficile scegliere"

28 agosto 2023 18:15

Corriere Fiorentino: "La Fiorentina spera in un sì di Ikoné all'Arabia: arriverebbe un tesoretto"

07 luglio 2023 09:14

L'Argentina senza Gonzalez è un disastro, figuraccia alla prima ai Mondiali con la modesta Arabia Saudita

22 novembre 2022 12:59

L'Arabia Saudita offre 138 milioni di euro alla Serie A per far giocare nel proprio paese la Supercoppa

15 settembre 2022 17:47

Olimpiadi, 90' per Kouamè nella vittoria per 2-1 della Costa d'Avorio contro l'Arabia Saudita

22 luglio 2021 13:24

Supercoppa Italiana, le Lega studia un format nuovo a quattro squadre. I dettagli

19 dicembre 2019 17:01

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