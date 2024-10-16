Mancini contestato e vicino all'esonero in Arabia, scappa anche un gesto di stizza verso i tifosi (Video)

Non è un momento semplice per Roberto Mancini, il ct che aveva lasciato l'Italia tra 1000 polemiche per approdare sulla panchina dell'Arabia Saudita convinto anche da un contratto supermilionario. L'a...

Non è un momento semplice per Roberto Mancini, il ct che aveva lasciato l'Italia tra 1000 polemiche per approdare sulla panchina dell'Arabia Saudita convinto anche da un contratto supermilionario. L'avventura in terra Araba del Mancio però non sta andando benissimo, l'allenatore infatti è al centro della contestazione dei tifosi Arabi per i recenti risultati della Nazionale che nelle ultime due partite ha perso 2-0 contro il Giappone e non è andata oltre lo 0-0 contro il Bahrain.

Proprio al termine dell'ultima sfida contro il Bahrain è partito un momento di contestazione verso l'allenatore che si è lasciato scappare un piccolo "Vaffa" rivolto ai tifosi, Mancini era già a rischio esonero, vediamo se questo gesto sarà decisivo per concludere la sua avventura.

INTERVISTA A GUDMUNDSSON

https://www.labaroviola.com/gudmundsson-accusato-ingiustamente-e-stato-un-anno-duro-finalmente-posso-tornare-in-nazionale/272687/