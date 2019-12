Quella di domenica sarà la seconda edizione della Supercoppa italiana che sarà disputata in Arabia Saudita. Il contratto, firmato nel giugno 2018 dalla Lega con il Ministero dello Sport e la Sela Sport, prevede che, dopo la finale del 2018 e quella del 2019, ne venga giocata nello Stato arabo un’altra delle prossime tre. In realtà tra le parti, soddisfatte di come stanno andando le cose, sono già iniziati i contatti per arrivare a una nuova intesa, con tanto di rinnovo. E in quest’ottica, anche se lo scenario è prematuro, occhio a quello che potrebbe succedere con la formula della nostra Supercoppa.

La Liga spagnola l’ha cambiata e a gennaio, dall’8 al 12, porterà a Gedda il Valencia (vincitore della Coppa del Re), il Real Madrid (non è arrivato in finale di Coppa del Re dove c’era il Barcellona, ma si è piazzato terzo nella Liga), il Barcellona (vincitore della Liga) e l’Atletico Madrid (secondo nella Liga) per assegnare il trofeo con due semifinali e una finale. Totale dell’incasso dagli arabi 30 milioni ovvero 10 a partita. La Supercoppa italiana attualmente ne frutta 7,5, ma di fronte alla possibilità di aumentare così tanto gli introiti, in via Rosellini un’approfondita riflessione sul format sarà fatta.

