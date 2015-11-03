Notizie Supercoppa Italiana Fiorentina

Supercoppa Italiana: Il Bologna supera l'Inter, per Italiano quinta finale nelle ultime 4 stagioni
19 dicembre 2025 22:58
L'Inter potrebbe non partecipare alla prossima Supercoppa Italiana, non vuole andare in Arabia
03 maggio 2025 11:50
Supercoppa Italiana: Leao entra e ribalta l'Inter, il Milan rimonta due gol ed alza il trofeo
06 gennaio 2025 22:15
Supercoppa Italiana: un autogol di Gatti condanna la Juve, la finale sarà Milan-Inter
03 gennaio 2025 22:26
Supercoppa Italiana: a Riad l'Inter supera l'Atalanta in un'atmosfera surreale e conquista la finale
02 gennaio 2025 22:19
"Grazie di tutto Mister Ranieri" la Fiorentina omaggia chi è di diritto nella sua storia
21 maggio 2024 21:46
La qualificazione alla finale di Coppa Italia porterebbe nelle casse della Fiorentina almeno 5 milioni di euro
24 aprile 2024 19:46
Rocchi nello spogliatoio dell'arbitro Rapuano per rimproverarlo nell'intervallo di Napoli-Inter
24 gennaio 2024 15:16
Vieri controcorrente: "Giusto giocare in Arabia la Supercoppa. In Italia la vedono solo gli italiani"
21 gennaio 2024 19:07
Mazzocchi: "Fiorentina sta facendo bene ma noi abbiamo l'obbligo di dare tutto per la nostra gente"
18 gennaio 2024 20:03
Quarta: "Questo è il risultato di una grande stagione fatta. Abbiamo imparato dagli errori"
18 gennaio 2024 19:26
Qui Napoli, Mazzarri sorride: recuperati Zielinski e Cajuste per la Fiorentina. Differenziato per Demme
17 gennaio 2024 19:25
De Siervo: "Obiettivo Supercoppa è esportare le partite ufficiali. Ancora non è possibile con match di Serie A"
17 gennaio 2024 18:14
Nico sempre più vicino al rientro, il post sui social: "Continua il recupero, manca sempre meno"
16 gennaio 2024 19:36
Kayode: "Il sogno è portare a casa la Supercoppa. Ho studiato Kvaratskhelia, sarà un bel duello"
16 gennaio 2024 18:57
Parisi: "Sappiamo come affrontare la gara secca. Napoli forte ma siamo qui per dare il massimo"
16 gennaio 2024 18:13
Nelle partite di Supercoppa non ci saranno tempi supplementari. In caso di parità si va subito ai rigori
29 dicembre 2023 13:12
Ecco le date ufficiali della Supercoppa italiana: Napoli-Fiorentina il 18 gennaio, la finale il 22
29 dicembre 2023 11:45
Il Napoli perde pezzi: Natan out 1 mese e mezzo. Non ci sarà con la Fiorentina in Supercoppa
28 dicembre 2023 18:45
Casini: "Il decreto crescita è abolito. Supercoppa? Abbiamo deciso di seguire il modello spagnolo"
18 dicembre 2023 19:04
Stadi piccoli e rovinati, Fiorentina furiosa per la Supercoppa in Arabia. Le date ancora non ci sono
18 dicembre 2023 10:48
Il retroscena, Fiorentina furiosa per il continuo cambio date della Supercoppa Italiana in Arabia
16 dicembre 2023 14:56
Cambiano ancora le date della Supercoppa. Fiorentina in campo il 18 gennaio, serie A rinviata a Marzo
15 dicembre 2023 11:09
La Supercoppa Italiana in Arabia è già una barzelletta. Non ci sono ancora le date ufficiali, ora i sopralluoghi
13 dicembre 2023 12:48
De Siervo è convinto: "Giusto giocare la Supercoppa Italiana fuori dall'italia, lo fa anche l'NBA"
21 novembre 2023 14:49
Ecco le nuove date della Supercoppa italiana a Riad: semifinali il 21 e 22 gennaio, la finale il 25
09 ottobre 2023 19:17
Da Napoli, De Laurentiis pensa al boicottaggio della Supercoppa in Arabia. Il Milan sostituirebbe il Napoli
09 ottobre 2023 18:42
La finale di Coppa Italia farebbe ricca la Fiorentina. La Supercoppa porterebbe almeno 6 milioni
04 aprile 2023 20:35
Cambia la Supercoppa Italiana: sarà una Final Four con le due finaliste di coppa Italia e le prime della Serie A
13 marzo 2023 18:18
Aquilani esulta: "Non è normale che vinciamo sempre, qualcuno dia un premio a questi ragazzi"
25 gennaio 2023 22:51
Gravina: "Ideale che la Supercoppa torni in Italia. Purtroppo il calcio si lega a Paesi che garantiscono profitti"
18 gennaio 2023 19:45
Battere la Juventus in semifinale? Potrebbe portare la Fiorentina a giocarsi la Supercoppa italiana
11 febbraio 2022 15:13
Figuraccia Bonucci, mani addosso al dirigente dell'Inter perchè non è riuscito ad entrare in campo
12 gennaio 2022 23:59
Juventus penalizzata dagli squalificati? Chiellini non ci sta: "Bisogna cambiare il regolamento"
11 gennaio 2022 13:12
LA FIORENTINA PRIMAVERA VINCE LA SUPERCOPPA, RIMONTA E POI TRIONFO AI RIGORI
09 dicembre 2021 19:41
Gestacci dalla panchina, insulti dall'Empoli e cori dalla tribuna contro la Fiorentina: "Viola vaff**"
09 dicembre 2021 19:34
La Fiorentina gioca ma l'Empoli segna ad ogni tiro in porta, è 2-0 al minuto 24 del primo tempo
09 dicembre 2021 17:34
Supercoppa Italiana, le Lega studia un format nuovo a quattro squadre. I dettagli
19 dicembre 2019 17:01
VIDEO, La Fiorentina Women's batte la Juventus, la supercoppa italiana è viola. Mauro gol
13 ottobre 2018 22:35
Supercoppa donne, stasera c'è Fiorentina - Juventus. Cincotta ci crede: "Le ragazze sono pronte, vogliamo vincere"
13 ottobre 2018 15:53
ACF Women, il Brescia affonda la Fiorentina per 4-1. La supercoppa va alle lombarde
23 settembre 2017 19:12
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