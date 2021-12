LA FIORENTINA PRIMAVERA VINCE LA SUPERCOPPA, RIMONTA E POI TRIONFO AI RIGORI

Trionfo Fiorentina in Supercoppa Italiana primavera con la formazione di Aquilani che vince in rimonta contro l’Empoli proprio sul campo azzurro, essendosi giocata la sfida al Castellani. Il primo tempo era terminato con la squadra viola in svantaggio di 2-0. Un primo tempo molto sottotono della squadra di Firenze. Poi nella ripresa il cambio modulo, dal 4-3-3 al 3-5-2 e Fiorentina che prima pareggia e poi nei supplementare si porta addirittura avanti. Nel finale dei supplementari il rosso a Bianco e il pareggio Empoli. Ma ai rigori è arrivato la vittoria della Fiorentina con il rigore decisivo segnato da Vittorio Agostinelli, classe 2002. Dopo 10 anni la Supercoppa italiana torna a Firenze.

